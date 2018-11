Filmrecensie: ’Destination wedding’ ✭✭✩

Hij voelt zich min of meer verplicht om bij het huwelijksfeest van zijn halfbroer te zijn, zij wil haar ex-verloofde zien trouwen om zo haar stukgelopen relatie een plekje te kunnen geven. Een leuk weekend gaat het dus voor beiden sowieso niet worden. Hoe groot hun onderlinge hekel ook is, het blijkt een uitkomst om in het gezelschap van een mede-mopperaar te zijn. Stomme wijnproeverij. Stomme gratis voetmassages. Stomme gezelligheid.

Keanu Reeves en Winona Ryder haten en praten zich zo door iedere minuut van Destination wedding heen. Niet alleen de bruiloft is om te janken, maar ook het hele leven en mensheid in het algemeen. Tussen al dat gebabbel zitten zeker een paar geestige, Woody Allen-achtige, dialogen. Alleen mist schrijver en regisseur Victor Levin (5 to 7) het relativeringsvermogen van zijn New Yorkse collega. Zeker Reeves wordt daardoor een onuitstaanbare vent.