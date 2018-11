Filmrecensie: ’The kindergarten teacher’ ✭✭✭✭

In vreemde, kinderlijke kledingcombinaties en met haar van nature droeve ogen is Maggie Gyllenhaal direct overtuigend als kleuterjuf Lisa, die zo verlangt naar méér. Zelf lijkt ze dat niet in zich te hebben, getuige haar matige prestaties in de poëziecursus die ze volgt. Als ze ontdekt dat een van haar leerlingen wel over een bijzondere gave beschikt, ziet ze het dan ook als haar taak dit talent van de 5-jarige Jimmy (indrukwekkend debuut van jonkie Parker Sevak) te stimuleren. „Met onze maatschappij is hij anders binnen een paar jaar nog maar een schim van zichzelf. Net als ik.”

The kindergarten teacher, een Amerikaanse bewerking van een origineel Israëlische film, wringt op precies de juiste manier. Lisa’s aanvankelijk prijzenswaardige pogingen om Jimmy’s talent te prikkelen, roepen steeds meer ethische vragen op. Dat zij zelf geen enkel vraagteken bij haar aanpak zet maar slechts een groot uitroepteken en dat ze ergens nog gelijk heeft ook, is daarbij nog het ongemakkelijkst.