Filmrecensie: ’Fantastic beasts: The crimes of Grindelwald’ ✭✭✭✭

Newt Scamander (Eddie Redmayne) volgt de gevaarlijke Grindelwald naar Parijs.

In de eerste Fantastic beasts-film uit 2016 was hij maar heel even te zien. Nu speelt Johnny Depp als de zwarte tovenaar Gellert Grindelwald een volwaardige hoofdrol tegenover Eddie Redmayne als magisch zoöloog Newt Scamander. Ze blijken aan elkaar gewaagd.