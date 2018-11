Filmrecensie: ’Bellingcat’ ✭✭✭✩

Met de documentaire Bellingcat: Truth in a post-truth world schetst filmmaker Hans Pool een interessant portret van dit toegewijde onderzoekscollectief. Hij ontmoet oprichter Eliot Higgins, ooit een werkloze computernerd, die gewapend met een laptop wandaden in de Syrische burgeroorlog onthulde. Ook spreekt Pool met Christiaan Triebert, een Nederlands Bellingcatlid dat jaagt op de Libische doodseskader-commandant Mahmoud al-Werfalli.

Op fascinerende wijze tonen deze ‘leunstoelspeurders’ hoe ze met smartphones, laptops, drones en dashcams de meest verhulde (oorlogs-)misdaden openbaar kunnen krijgen. Facebook maakt daderherkenning eenvoudig, Google Earth is handig voor geolocatie en YouTube helpt bij digitaal sporenonderzoek. Effectieve strategieën kortom, die Bellingcat wereldwijd bewondering en lof opleveren.

Keerzijdes zijn er ook. Geld is er nauwelijks. Bellingcats reputatie kan nog niet tippen aan die van Reuters of CNN. En er is zorg om hun veiligheid. Lichte paniek breekt uit als een Duits Bellingcat-lid al weken geen teken van leven vertoont. De vergiftiging van de Russische spion Skripal bewijst dat sommige wereldleiders niet zitten te wachten op pottenkijkers of bemoeials. Maar gelukkig: hun collega blijkt slechts ziek te zijn, waarna Bellingcat opgelucht door kan met werk dat o zo belangrijk is. Vraag dat maar aan de nabestaanden van de slachtoffers van MH17.