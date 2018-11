Hoe gaat het met ... Bram Biesterveld

’Hoewel ik vrijdag de 16e pas écht jarig ben”, laat Bram Biesterveld weten. Het gaat heel goed met hem, behoudens enige kwaaltjes. „Maar dat krijg je nu eenmaal op mijn leeftijd. Ik sport nog twee keer per week, want in beweging blijven is heel belangrijk. Net zoals bezig blijven. Als je in je stoel gaat zitten om in je herinneringen te leven, komt het einde snel in zicht.”

Biesterveld treedt nog regelmatig op. „Alleen voor ouderen. Een beetje zingen, wat op de accordeon en een grapje ertussendoor. Tja, voor Romeo en Julia vragen ze me niet meer op mijn leeftijd!”

De bijna tachtigjarige zit vol anekdotes. Zo speelde hij twee jaar bij de Snip en Snap-revue. „Gerard, de broer van Willy Walden, zei: Je moet een Engelse naam gebruiken, dan zitten de zalen pas vol. Ben ik mezelf Tony Beastfeld gaan noemen. Maar bij het Amsterdamse Volkstoneel moest Beppie Nooij niks van die onzin hebben: ’Je bent Nederlander en je gebruikt gewoon je eigen naam’.”

Biesterveld is trots op zijn kleinkinderen van wie Joey bij AFC keept. „Mijn kleinzoon Mike wil het theatervak in. Het zit toch in de genen!”

