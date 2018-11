Dit is de minst gunstige dag om je vliegtickets te kopen

Over het algemeen is het begin van het jaar een ideaal moment om vliegtickets te kopen voor in de zomer, omdat dit het moment is dat reisbureaus gaan stunten met vakantiedeals. Maar behalve de maand waarin je toeslaat kan de dag van de week ook van invloed zijn. Wij gaven onlangs al een tip over de goedkoopste dag in de week, maar wat is nou het duurste en dus minst ideale moment om tickets te kopen?

Travel hack

Boek je vliegtickets niet op vrijdag. Uit een analyse van The Wall Street Journal is gebleken dat vrijdag de duurste dag is om tickets aan te schaffen. Luchtvaartmaatschappijen spelen in op de last-minute weekendjes die veelal worden geboekt op vrijdag. Daarnaast worden er veel zakenreizen geboekt op die dag, wat betekent dat de prijzen omhoog worden gegooid.

Lastminutereizen zijn over het algemeen sowieso trouwens relatief duur en zijn dan ook vooral een marketingtruc. Toch zijn er wel veel mensen die hun tripje op het laatste moment boeken: zij nemen niet weken de tijd om hun reis helemaal uit te plannen, tickets te vergelijken en prijsveranderingen in de gaten te houden en betalen daarom de hoofdprijs. Maar voor degenen die wél graag kosten besparen is het devies dus: kies een andere dag uit.

Bron: Vlucht-Vertraagd.nl

