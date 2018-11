Braziliaans Cumbuco paradijs voor watersporters

Hoteldebotel is ze. Het geluk is duidelijk aan haar af te zien. Met een brede glimlach schudt zij de heupen los terwijl ze af en toe met haar lange donkere haren zwiept. „Het leven is mooi”, glundert Ingrid Hogerhorst (61).

Hogerhorst is verliefd op het leven. Of beter gezegd: verliefd op het leven in Cumbuco, een voormalig vissersdorp in het noordoosten van Brazilië. Ze kwam hier 22 jaar geleden voor het eerst voor een strandvakantie en wilde al de eerste dag niet meer naar huis. Acht jaar geleden verruilde ze haar leven in Arnhem definitief voor een bestaan in Brazilië.

Sommige mensen blijven hangen in Cumbuco vanwege de ideale kitesurf-omstandigheden. Ⓒ TUI

Caipirinha

We ontmoeten haar op een strandfeestje in het sfeervolle boetiekhotel 0031. Opzwepende Braziliaanse muziek schalt door de speakers terwijl we nippen aan een caipirinha, een typisch Braziliaanse cocktail van rum, rietsuiker en limoen.

Vraag haar wat haar zo aan Cumbuco aantrekt en Ingrid Hogerhorst weet niet waar ze moet beginnen. „De mooie stranden, het klimaat, de vriendelijke bevolking, de relaxte leefstijl. Voor mij is dit het paradijs. De ideale plek om te ontspannen en plezier te hebben.”

Bovendien een mooie bestemming waar je vakantie met de Brazilianen viert. De meeste toeristen komen namelijk uit Fortaleza. Zij brengen graag hun weekeinde door in het gemoedelijke Cumbuco met slechts 8000 inwoners, waar de stranden breder, schoner en rustiger zijn dan in de miljoenenstad. Hier ook geen grote winkelcentra of overvolle clubs, maar kleine barretjes waar je met de lokale bevolking proost.

Cumbuco is vanwege de brede zandstranden met wuivende palmbomen een uitstekende plek om heerlijk te niksen, ontdekken we al snel. Een dutje doen, wat lezen, een cocktailtje erbij, nog een dutje. Zeker doen, maar niet alleen máár, want dat zou zonde zijn. Zeker als je je op een van de beste kitesurfspots ter wereld bevindt.

Wereldkampioenschap kitesurfen

In Cumbuco staat vrijwel altijd genoeg wind waardoor je vrijwel elke dag kunt kitesurfen. Niet voor niets vinden hier jaarlijks de wereldkampioenschappen plaats. Ook beginners kunnen hun hart ophalen. Omdat de zeetemperatuur hier altijd aangenaam is (rond de 25 graden), kun je zonder wetsuit het water in.

Op het strand vind je genoeg surfscholen die je de watersport willen leren. Bij hotel en kiteschool Duro Beach geven Natan en Luis ons een basisles. Zo leren we hoe je een kite optuigt en hoe de veiligheidssystemen werken. Maar eigenlijk willen we maar één ding: zelf aan de slag!

Natan en Luis helpen ons direct uit de droom: het is onmogelijk om nu al het water op te gaan omdat daar minstens tien uur oefening voor nodig is. Wel mogen we op het strand zelf de vlieger oplaten en met de wind spelen. Niet zo makkelijk als het lijkt!

Het duurt even voordat we doorhebben hoe je, door licht aan de bar te trekken, de kite naar links en rechts beweegt of hoe je de vlieger stabiel houdt. Af en toe trekt de wind hard aan de vlieger waardoor we bijna ons evenwicht verliezen.

We voelen ons een beetje knullig, maar als we Luis moeten geloven, doen we het best aardig. „Perfect. Het gaat heel goed!” klinkt het bemoedigend. Na een paar uur ploffen we voldaan neer in de loungebanken van de kiteschool. Even bijkomen met een verse kokosnoot. Maar niet te lang, want we hebben zin in nog meer actie.

Cumbuco ligt tussen de zee en spectaculaire zandduinen in. Nu we aan de watersport in dit gebied hebben mogen ruiken, kunnen we niet wachten om ook te zien wat de andere kant van het dorp te bieden heeft.

Ronkende buggy

De inwoners zijn gek op buggy’s, kleine karretjes waarmee ze door de duinen crossen. Na het werk, in het weekeinde of wanneer het maar kan, stappen de Brazilianen in hun buggy om even buiten te spelen in de immense zandbak van Cumbuco.

Wij stappen in de ronkende buggy van Leo die ons verzekert ons dat het een spannende rit wordt. „Zie het als een achtbaan van emoties: jullie zullen huilen van het lachen, maar nu en dan ook klamme handjes van de spanning krijgen.” Daar is geen woord aan gelogen. Leo doet zijn best om er een onvergetelijk ritje van te maken. Met hoge snelheid sjeest hij van duintoppen naar beneden of laat hij het zand omhoog stuiven door met zijn achterbanden te spinnen. Het ene moment bonst ons hart in de keel, het andere moment voelen we vlinders als we naar beneden racen terwijl we het uitgillen van plezier.

Leo stopt onderweg bij lagunes waar kleine pretparkjes zijn aangelegd waar je van metershoge glijbanen kunt of met een kabelbaan over het water. Erg populair is sandboarden, oftewel stofhappen terwijl je op een plank zittend of liggend op je buik van een duin naar beneden glijdt. We zien zowel jong als oud naar beneden schuiven met een grote lach op hun gezicht.

Het is dezelfde onbezorgde lach als die van Ingrid Hogerhorst. „Het leven, a vida, wordt hier goed gevierd. Natuurlijk is niet iedereen altijd blij. Maar we komen er heel dichtbij.”

Hogerhorst is niet meer van plan om terug naar Nederland te verhuizen. „Cumbuco is mijn plek. Hier voel ik me vrij en relaxed”, jubelt ze terwijl ze zich weer naar de dansvloer beweegt. Wij nippen aan onze cocktails. Nog even relaxen voordat de plicht thuis weer roept.

Zo kom je er

KLM vliegt sinds dit jaar meerdere keren per week non-stop vanaf Schiphol naar Fortaleza, op zo’n 30 kilometer van Cumbuco. De vliegtijd bedraagt ongeveer tien uur. Vanaf de internationale luchthaven rijd je in iets meer dan drie kwartier naar Cumbuco. Het is er vijf uur vroeger dan de Nederlandse wintertijd.

Fort werd stad

Miljoenenstad Fortaleza in het noordoosten van Brazilië is druk, maar kent een bijzondere geschiedenis. Deze stad werd in 1649 gesticht door de Nederlandse West-Indische Compagnie. De stad heette toen nog Fort Schoonenborch, vernoemd naar het fort dat nu Forte Nossa Senhora da Assunção heet en deels een militair museum is.