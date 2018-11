Kaarsjes aan

Toch bleef ik vooral hangen bij een tendens die me blij stemt maar eigenlijk tijdloos hoort te zijn: 2019 wordt het jaar waarin we de gezelligheid weer opzoeken. Wat een feest! We gaan de tijd tegemoet van samen eten bij kaarslicht, spelletjes, hangen bij de open haard, genieten van borrelhapjes en rode wijn.

Alhoewel, die wijn en borrelhappen fantaseer ik er zelf bij. Ongetwijfeld is hier sprake van ijdele hoop, want ze waren dit jaar hartstikke uit en helaas heb ik nog geen meestervoorspeller gehoord over een kentering.

Jammer. 2018 was voor de trendgevoelige levensgenieter namelijk een behoorlijk smakeloze tijd waarin het ongegeneerde smullen had plaatsgemaakt voor culinaire armoede. Alles draaide om hipster food, zo stond er spaghetti van courgette op het menu omdat echte pasta opeens vergif zou zijn. Vegan werd het toverwoord en rauwe boerenkool de hit. We omarmden het idee van een pietepeuterig stukje vlees en héél veel groenten. En nolo gold als de nieuwe religie, oftewel no or low alcohol. Na de sigaret werd het biertje verboden terrein.

Niet alleen op ons bord, maar ook op vakantie was dit jaar alles anders. We gingen op fitcation, staycation of workcation. De vakantie van sangria, paella en siësta bleek opeens niet meer van deze tijd. Reizen werd betekenisvol.

Dus steunden we het schooltje, hielpen tijdens de vakantie bij de straathondenopvang, staken de lokale asielzoeker een hart onder de riem. Ondertussen werkten we aan onszelf: we brachten de dagen door op het yogamatje in plaats van op de strandhanddoek.

Bekijk ook: De humor ligt op straat

Of we nog wel genoten of zelfs ongecontroleerd uit de band sprongen? Ja thuis, wanneer niemand ons zag. Daar sloegen we massaal aan het bingeracen, joegen er een nieuw uitgekomen Netflix-serie binnen een dag doorheen. Hopelijk wel tegendraads met een grote bak paprikachips op schoot.

Daar hoeven we ons in de nabije toekomst dus niet meer voor te schamen. Zolang we niet als een Al Bundy tekeergaan en het gezellig houden, is er niets aan de hand. Sterker nog: dan zijn we weer gewoon trendsettend bezig. Kaarsen aan en gaan. Ik heb er nu al zin in.

Chef VRIJ Babette Wieringa belicht elke week de wereld van lifestyle. Volg haar op Instagram en Pinterest: babettewieringa

b.wieringa@telegraaf.nl

Ⓒ Hollandse Hoogte / Imago Stock & People GmbH