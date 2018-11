Kom culinair genieten in Oss

Hotel de Weverij

Het moderne Hotel De Weverij biedt een bijzonder verblijf. De kamers beschikken allemaal over een unieke inrichting en zijn voorzien van diverse faciliteiten die een comfortabele overnachting verzekeren. U maakt in en rond het hotel kennis met de rijke geschiedenis, het gebouw diende vroeger als tapijtfabriek en het plein voor het restaurant heeft een tapijtmotief. ’s Ochtends staat er een heerlijk ontbijtbuffet voor u klaar.De Brabantse gastvrijheid gaat u zeker terugzien aan het personeel dat uw gehele verblijf voor u klaarstaat. Het hotel is gelegen in het centrum van Oss op ca. 200 meter afstand van het treinstation. Hierdoor zijn nabijgelegen steden als Den Bosch en Nijmegen ook goed te bereiken. Bent u meer een liefhebber van rust en natuur? Ga dan heerlijk wandelen in de mooie omgeving en bezoek bijvoorbeeld natuurpark De Maashorst.

Restaurant Cordial

Restaurant Cordial is gelegen in het historische bijgebouw van Hotel De Weverij en bekroond met een Michelinster. Het restaurant heeft een warme en bijzondere sfeer. Chef-kok Joost Verhoeven zal u samen met zijn team verrassen met een exclusief diner met Franse invloeden en Noord-Brabantse streekproducten.

Uniek verblijf in voormalig tapijtfabriek vanaf € 99 p.p.

Arrangement inclusief

• Verblijf in Hotelde Weverij in Oss, op basis van logies en ontbijtbuffet;

• 1 x 4-gangendiner Cordial in Restaurant Cordial (exclusief dranken);

Speciaal voor Telegraaf VRIJ lezers:

• Gratis 5e gang

Exclusief

• Reserveringskosten: € 19,50 per boeking;

• Toeristenbelasting: € 1,60 per persoon per nacht.

Reisperiode:

t/m 31 mrt 2019

Boekingsperiode: t/m 15 dec 2018

Aankomst

Ma t/m za

Ga naar kras.nl/culi of bel met Kras: 088-0885886 (lokaal tarief). Voor deze reis gelden de ANVR- en SGR-voorwaarden.