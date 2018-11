Confiture van appelwortel en mandarijn

Ingrediënten voor ongeveer 6 potjes van 250 ml:

* 500 gram geschilde appelwortel

* 6 middelgrote mandarijnen (bio)

* 1 afgestreken eetlepel roze peper

* 400 ml water

* 1 eetlepel citroensap

Om te geleren: 2:1 geleisuiker, marmello geleipoeder of gelatine

Zeste maken van de schil van 2 mandarijnen: alleen het oranje van de schil raspen. Pers daarna alle mandarijnen uit en doe het sap in de pan ( 300 a 350 ml. ) Schil de appelwortel, snijd in stukken en rasp die met de fijne rasp van je keukenmachine. De rasp verkleurt snel dus stort het direct in het mandarijnen sap. Voeg water, lichtgekneusde roze peper en citroensap toe . Laat dit mengsel een uur zachtjes koken.

Appelwortel bevat geen pectine dus met geleren moeten we helpen.De eenvoudigste manier is 2:1 geleisuiker; maar wil je maximaal profiteren van de zoetheid van de appelwortel, voeg dan zeer weinig of geen suiker toe en geleer de massa met gelatine of marmello.

Nb De appelwortel wordt nooit helemaal zacht dus krijgt ook deze marmelade een lekkere bite.

Gebruik de marmelade als bijgerecht of bij een kaasplankje