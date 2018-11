Welke cross-over koop je voor € 23.000?

OCCASIONSELECTIE

Fiat 500X (2015-heden)

Bij ’500’ denken mensen aan een klein autootje… maar dat is dit helemaal niet! Twee Isofix-kinderzitjes op de achterbank passen bijvoorbeeld prima. ’n Pak luiers en een fietsje achterin gaat ook best. Het sterke punt is dat het uiterlijk van de ’X’ wél verwijst naar die beroemde 500 en dus bij velen in de smaak valt. Bij de merkdealer in Zwijndrecht staat een prachtige zilvergrijze ’Lounge’-uitvoering (2017, 18.000 km) voor € 22.950.

Honda HR-V (2015-heden)

De Honda is niet alleen de ruimste, maar ook de meest praktische van dit drietal. De kofferbak is met 470 liter zomaar 100 liter groter dan de concurrentie. Het grootste wapenfeit is de bijzondere achterbank die je met de zitting tegen de rugleuning kunt klappen. Met dit budget zit je bijna aan de bodem van het aanbod. Via gaspedaal.nl vinden we bij de Honda-dealer in Tilburg een grijze ’Comfort’ (2016, 22.000 km) voor € 21.950.

Nissan Juke (2010-heden)

Van dit stel is de Juke veruit het langst op de markt. Vanaf de verkoopstart heeft het bijzondere model altijd goed verkocht. Er bestaat dus een grote hoeveelheid occasions van. De Nissan rijdt erg fijn, mede dankzij het comfortabele onderstel en de geboden ruimte voorin. Vanwege de lage daklijn zit je achterin wel wat krapper. Bij de merkdealer in Hengelo stuiten we op een donkergrijze Juke DIG-T (115 pk, 2018, 10.000 km) voor € 22.950.

OORDEEL VAN DE WEGENWACHT

Fiat 500X

De 500X is behoorlijk betrouwbaar. Bij de Wegenwacht zijn alleen wat kleine storingen bekend, te wijten aan slechte contacten in de boardelektronica. Dat is in de regel een kwestie van het een stekkertje vastzetten. De hedendaagse Fiat-motoren zijn meer dan andere merken gevoelig voor het gebruik van motorolie met de juiste specificatie.

Honda HR-V

De Honda HR-V is typisch zo’n personenwagen die de uitstekende bouwkwaliteit van Japanse auto’s onderschrijft. Het is een toonbeeld van betrouwbaarheid: bij de Wegenwacht is geen enkel euvel bekend dat bij de HR-V weleens vaker voorkomt.

Nissan Juke

Het zwakke punt van de Juke is zijn automatische transmissie. Als die de geest geeft, is dat een dure reparatie. Als alleen de keuzehendel niet uit de parkeerstand wil, dan vallen de kosten mee: de Wegenwacht kent een trucje om dat tóch voor elkaar te krijgen. Je moet daarna alleen naar de garage voor een nieuwe remlichtschakelaar, want dat is de boosdoener.

Ons advies

Als we objectief naar deze cross-overs kijken, zouden wij vanwege de geboden bouwkwaliteit, binnenruimte en rijeigenschappen voor de Honda kiezen.