Hoe anders was dat vroeger! Houten schepen vertrokken met gunstige wind, onwetend van het lot dat de ‘mannen van staal’ zou treffen. Maandenlang zaten zeelui samen opgesloten in een kleine ruimte, ondergingen stormen, hitte, zeeziekte, scheurbuik en andere gekmakende ellende. Het resultaat werd aangeduid met het schitterende woord ’scheepskolder’.

Bekijk ook: De gemeente jaagt steeds meer boten weg

Over het fenomeen dat mensen op zee vaak in de war raken, las ik een fascinerend boek. In Het noorden verloren beschrijft Nic Compton welke omstandigheden leidden tot moord, zelfmoord, bloedige muiterijen en zelfs gevallen van kannibalisme uit de geschiedenis van de scheepvaart.

Op mij heeft de zee juist een kalmerende uitwerking. Ik word blij als ik in de wisselende omstandigheden mijn nietigheid besef. Met dank aan de rustgevende moderne techniek.