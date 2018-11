Mannetje met een hoed

Een van de mannen was ene Van Dam. Je zag hem overal. Veel later legde ik de ene tekening over de ander heen en besefte ik dat die Van Dam dezelfde was als die andere Van Dam die restaurants besprak. Dat deed ik namelijk enige tijd ook. Totdat ik me realiseerde dat hakken op de middenmoot alleen maar slecht brandhout oplevert.

Maar ik schreef verder over eten en moest op veel plekken zijn. Dus overwoog ik een brommer. Een stoere, grote zwarte. Letterlijk op weg naar de beste aanbieding zoefde een bolle man aan me voorbij. Die Van Dam. Op de brommer van mijn keuze. Niet gedaan dus. Een maand of wat later kocht ik een zwierige hoed. Trots wandelde ik een culinaire happening binnen en daar zat Van Dam, met een spiksplinternieuwe hoed.

De Nationale Meesterverteller Jeroen Thijssen heeft een biografie over Johannes van Dam geschreven. Een prachtig, maar ook genadeloos boek. Want wat er overblijft, een mannetje met een brommer en een hoed die stukjes over eten schreef. We hadden het allemaal kunnen zijn.