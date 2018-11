Onbemand varen in stroomversnelling

Volvo-Penta verraste in juni van dit jaar de wereld met de aankondiging van een self docking-systeem. Daarmee zou een boot zonder tussenkomst van de mens autonoom kunnen afmeren. De Zweden hadden het systeem in recordtijd ontwikkeld. Hun ingenieurs bedachten een boot met sensoren op de romp die met sensoren op de afmeerplek communiceren. Zo weet het systeem op de millimeter precies wat de bootpositie is en kan deze het vaartuig perfect op de eigen plek manoeuvreren.

Nadeel is dat ook op de afmeerplek sensoren moeten zijn aangebracht. Hierdoor biedt dit systeem nog geen oplossing voor boten die andere afmeerplekken dan de eigen havenbox aandoen. Het is slechts een kwestie van tijd voordat dit is opgelost. De zelf afmerende boot luidt volgens velen het begin van geheel autonoom varende boten in.

Ons land speelt een aardige rol in de ontwikkeling van drones, boten die zonder stuurman kunnen varen. Maarten Ruyssenaers is ceo van Aquatic Drones, een bedrijf dat autonome vaartuigen voor inspecties en monitoring bouwt. „Bij Rijkswaterstaat en de waterschappen is een enorme behoefte aan informatie. Bijvoorbeeld voor baggerwerkzaamheden, monitoring van de waterkwaliteit, maar ook voor inspecties van kades en bruggen, windmolens of boorplatforms.”

„Drones leveren extra ogen. De kern van ons systeem is dat er informatie uit verschillende bronnen met elkaar wordt verbonden. Diverse sensoren zoals camera’s, maar ook gps-navigatie, het volgsysteem AIS en radar geven allemaal ongeveer dezelfde informatie. Als dan onder de brug het radarsignaal wegvalt, weet het systeem door de overlap van informatie toch waar de boot zich bevindt. Onze uitdaging is integratie van systemen.”

Defensie is in het geheim al sinds de jaren tachtig met onbemande vaartuigen bezig. Ruyssenaers: „Vanaf 2011 bouwen we maritieme robots en de laatste vier jaar is onze business ’booming’. De regelgeving is nog niet zover dat je overal onbemand mag varen. Natuurlijk varen we al van A naar B met de autopilot, maar aanvaringen met andere boten en obstakels vermijden is lastiger. Wij voegen stapsgewijs complexiteit aan onze systemen toe. Juristen zijn bezig om in 2019 de regelgeving voor autonoom varen in orde te hebben. Nu vaart een drone nog ’semi-autonoom’, met monitoring vanaf de kant en/of met een meevarende boot. Uiteindelijk krijgt een onbemande boot een virtual reality-stuurhuis aan de wal. Bij een waarschuwingssignaal wordt die boot op de VR-stuurbrug gevisualiseerd zodat je het probleem met 360 graden zicht op afstand kunt oplossen.”

Voor toepassing in de watersport ontwikkelt Aquatic Drones in samenwerking met installatiebedrijf Ship Install een kit met camera’s en software om steeds meer vaaronderdelen autonoom te maken. De verwachting is dat zo’n systeem pas in 2020 op de markt komt.

Ook de beroepsvaart bereidt zich voor op autonoom varen. Onlangs voer minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) met een op afstand bestuurbare sleepboot mee. De kapitein bestuurde het vaartuig vanaf de wal.

De wereld over

Ook in de landen om ons heen staat autonoom varen op de agenda. In Vlaanderen ontwikkelden vier jonge ingenieurs een droneboot die in mei 2019 de Atlantische Oceaan zal oversteken. Deze is vier meter lang en opgebouwd uit composietmaterialen. Zonne-energie en batterijen drijven een elektromotor aan. Na een trans-Atlantische tocht van twee maanden moet de droneboot zelfstandig in Guadeloupe aankomen.

In Noorwegen is het eerste autonome, elektrisch aangedreven containerschip ter wereld in de maak. Het kost ruim 25 miljoen euro en wordt in het eerste kwartaal van 2020 opgeleverd. De ’Yara Birkeland’ moet 40.000 vrachtwagenritten per jaar vervangen en zal in twee jaar geleidelijk overgaan van bemande naar volledige autonome besturing.