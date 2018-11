De moeder van de stamppot

En nu is daar de Stamppotbijbel. Van Werner Drent. En raad eens wat? Een juweel. Ook die oude vertrouwde maar daarnaast heel veel nieuwe gerechten. Vraag maar aan Sinterklaas of Zwarte Piet die in je schoentje wil stoppen.

Meer later, nu een sipelstamp. Eigenlijk de moeder van de aardappelstamppot. Doe de aardappels in een pan met water. Bak de uienringen glazig. Doe de ui bij de aardappel en kook de aardappels gaar. Giet het vocht af, bewaar maar. Stamp de aardappels, iets vocht er weer bij en dan smeuïg maken met volle melk en gezouten roomboter. Beetje peper. Het sluitstuk, rasp er Friese nagelkaas overheen en roer het er doorheen. En bij stamppot hoort natuurlijk bier, in dit geval zou ik zeggen een Grimbergen dubbel.

Nodig voor vier, voor twee gewoon de helft invriezen:

1 kg kruimige aardappels, geschild, in vieren

6 grote uien

100 ml volle melk

Roomboter naar smaak

250 gr Friese nagelkaas, geraspt

peper