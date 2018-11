Botsing met gekke raaf?

Dierenarts Piet Hellemans behandelt elke week een vraag of probleem van een lezer. Deze week: „Al jaren komt er bij ons tussen negen en elf uur ’s ochtends een grote blauwzwarte raaf langs. Hij vliegt dan hard tegen onze balkondeur (met glas) of tegen het badkamerraam aan. Na een keer of tien vliegt hij weer met veel gekras weg. Ook een zilvergrijs kwikstaartje doet geregeld hetzelfde, maar verdwijnt zodra de raaf komt opdagen.’’