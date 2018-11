5 vergeten huishoudklusjes om vandaag nog te doen

1. Wasmand afnemen

Kun jij je nog herinneren wanneer je voor het laatst de wasmand hebt afgenomen? Toch maar doen, zeker als je de mand gebruikt om zowel schone als vuile was in te verzamelen.

2. Badkamer- en toiletmatjes wassen

Badkamer- en toiletmatjes zijn een broeinest van bacteriën en schimmels. Toch denkt niet iedereen eraan om ze regelmatig op 60 graden te wassen. Handige tip: koop twee identieke matjes. Eentje voor op de vloer en een voor in de was.

3. Deurknoppen poetsen

Deurknoppen zijn het meest aangeraakte onderdeel van de woning, maar toch worden ze niet altijd meegenomen tijdens de schoonmaak. Goed poetsen met een goede microvezeldoek voorkomt overdracht van viezigheid.

4. Plafondventilator afstoffen

Zeker in de winter denk je er misschien niet aan om de plafondventilator met een doekje af te nemen. Toch is dat nuttig, want er verzamelt zich heel wat stof boven op de bladen en dat dwarrelt er ook weer af. Denk ook aan de plafondlampen.

5. Bedombouw schoonmaken

Ook al zo’n stiefkind van de schoonmaak: de bedombouw. Af en toe met een vochtig doekje afnemen is wel zo fris.