Dit zijn de níét toeristische plekken in Venetië

SHOPPEN

Waaiers en water

Glaswerk uit Murano en maskers zijn de Venetiaanse paradepaardjes onder de souvenirs. Na een paar straten vol wordt dat eentonig. Andere koopwaar, een must voor de snikhete zomerdagen: strooien hoedjes en waaiers. En water, hectoliters in flesjes, in een stad die er toch al van vergeven is.

Varkenskoppen

Bij Cà Del Sol (6) zit een vakman in maskers. Prachtig, alleen al zijn varkenskoppen. Deze man durft dan ook prijzen te vragen. Pingelen? Hij zegt nee.

Calle Seconda de la Fava 4964

Konijn

Klein meisje in de familie? Koop een jurkje met schattige applicaties van een konijn met wortel of een wasbeertje met zijn pootjes voor de oogjes. In de wijk Cannaregio zijn de zussen Marta en Sara (4) een kinderwinkeltje begonnen.

Cannaregio 1783

GENIETEN

Historisch

Eten en drinken doe je in Harry’s Bar (2) omdat zoals in elk legendarisch café Ernest Hemingway er kind aan huis was. De Bellini, een cocktail van perzik met prosecco, is hier uitgevonden. De perziken dienen handmatig te worden uitgeknepen. We voelen het kleven. Door zijn oranje kleur noemde bareigenaar Giuseppe Cipriani hem naar een schilderij van Giovanni Bellini. Cipriani noemde zijn café naar de Amerikaanse geldschieter Harry.

San Marco, 1323

Italiaanse tapas

Ontspannen doe je met een glaasje Hugo (prosecco, spa/vlierbloesemsiroop/munt/limoen). Daar eten Venetianen hun eigen taps bij: uniek in Italië. Cicchetti heten de kleien broodjes met salami of ham, of de puntjes pizza, of de olijfjes. Ga naar Birreria Forst in de Calle Delle Rasse, 4540. Om de hoek komen de gondeliers en obers even bij met een slok bier uit eigen brouwerij.

IJs!

Gelaterias vind je op elke straathoek. Maar hoe maak je een keuze? Gellateria Alaska (3) is enorm geliefd.

Calle Larga dei Bari 1159

Koosjer

Gam Gam staat in het joodse getto, het oudste en het best bekende koosjere restaurant van de wereld. Dat vinden ze zelf ook. Neem de Venetiaanse sardines, Rode Zee-spaghetti met pittige vis en gefilte fisj.

SLAPEN

Droomplek

Daar slapen blijft misschien een droom, want het loopt in de papieren. Maar het is al voldoende om via de prachtige draaideur even de hal van Hotel Danieli (5) binnen te gaan. Een roze palazzo uit de vijftiende eeuw met grandeur. Het imposante trappenhuis, plafonds, tegelvloeren, marmeren pilaren en balustrades: alsof ze door een decorbouwer zijn gemaakt.

danielihotelvenice.com

Oase van rust

Hotel Cipriani is ook wat duurder, maar heerlijk! Maak de oversteek met de luxe hotelboot en dan is daar die oase van rust, met een joekel van een zwembad.

hotelcipriani.grandluxuryhotels.com

DOEN

Boot in

Tuurlijk kun je een watertaxi of gondel nemen, maar de Vaporetto (1), de waterbus, is goedkoop – voor 15 euro ben je de hele dag onderweg – en een belevenis. Lijn 2 slingert door die omgekeerde ’S’ van het Canal Grande.

’s Avonds zit je tussen forenzen, moeders met kinderwagens en mannen met balen meel. Overdag zitten toeristen de rit uit en kijken de ogen uit. Alles wat bij ons op de weg of het spoor gebeurt, deint en dobbert in Venetië. Vuilnisman, brandweer, ambulance en zelfs lijkwagen!

En die komt uit…

Tja, hoe geweldig zou Venetië zijn zonder die idiote massa toeristen... Maak van de de nood een deugd en ga vanaf een terras naar ze kijken. En gok uit welk land ze komen. Vermakelijk gezelschapsspel.

Menselijk

In Cannaregio, aan de noordkant van de Canal Grande, zie je zowaar menselijk leven. Was aan de lijnen, mensen met boodschappenkarretjes. Daar is ook Calle Varisco, het smalste straatje van de stad: 53 centimeter breed, zeggen ze.

Natte voeten

Acqua alta heet plotseling hoogwater in Venetië. Plotse vloed laat pleinen en straten onderlopen en dan klinkt er een sirene. Natte voeten! Voor een acqua alta-alert zijn speciale apps, iedereen Venetiaan heeft er eentje. Al zijn er niet zo heel veel Venetianen meer, plusminus 50.000. Zet dat maar af tegen die miljoenen toeristen.

ZO KOM JE ER

KLM en Easyjet vliegen in een kleine 2 uur rechtstreeks naar Venetië. Vanaf de luchthaven kun je de Alilaguna-boot nemen, deze maakt wel meerdere stops. Er gaan ook meerdere bussen naar het centrum, een rit van ruim 20 minuten.

veniceairport.it