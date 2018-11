Hollandse rösti?

Ⓒ Wikimedia.org

Hoe hebben we het zo uitgekiend, jullie aardappelrecepten komen langzaam maar gestaag binnen en buiten begint het steeds meer winters te worden. En dan is een aardappeltje natuurlijk meer dan welkom. De eerste is van Sjouke de Jong. Zij heeft mooie herinneringen aan de aardappelpannenkoek die haar moeder ooit in Oostenrijk leerde maken. Ja, een soort rösti. Een eigen versie maar leuk om te maken.