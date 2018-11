OPROEP: Aanpassen op vakantie?

Denk aan: zonder hoofddoek of met schoenen in de moskee, kritiek leveren op de Thaise koning, eten met je handen in Chili of een duim omhooghouden in Turkije, iets aanpakken met één hand in China of baden in Japan met tatoeage. Is het u wel eens overkomen?

Leest u zich in over de culturele gebruiken van een land voor u op reis gaat?

Graag horen we hoe u zich aanpast aan de cultuur van uw vakantieland.

Stuur uw reactie naar check-in@telegraaf.nl

Volgende week komen we terug op het onderwerp in ons magazine VRIJ.