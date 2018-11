Boottest Smalland Tempo 6.25

De Smalland polyester tenders worden in Nederland gebouwd bij Poldijk. Eigenaar Hans Heikoop bouwde de plug eigenhandig aan de hand van tekeningen en berekeningen van ontwerper Robert Grootveld. Het model is op schaal verkleind van de Tempo 850, maar achterin wat verdiept vanwege de buitenboordmotor. De tender is in de bodem van volglas polyester, verstevigd met stroken schuim. In de gesandwichte zijkant zijn coremat verstevigingen aangebracht. De binnenschaal dient tegelijk ook als spant en Is aan de bodem vast gelamineerd. Mooi is dat de buitenboordmotor duidelijk in het zicht, maar binnen het zwemplateau is geplaatst. Dat beschermt de motor en zorgt dat de lijn van de boot beter uitkomt. Uiteindelijk is dit een sportieve consoleboot geworden, die probleemloos kan concurreren met de mateloos populaire tenders.

Bij Smalland is het design erg belangrijk. Het is een moderne boot, ruim, strak, snel en het geheel oogt lekker. Het polyesterwerk is prima, de kuip is zelflozend en onder alle banken is bergruimte met mooie binnenbakken. Aan de zijkant is een rubber stootrand die de lijn van de boot mooi laat uitkomen. De buiskap is in een paar minuten op te zetten. In alle details wordt duidelijk dat dit een mooi-weer-boot is. Achterin is veel ruimte om te kunnen staan en lopen, maar dit gaat wel ten koste van wat zitruimte. De indeling met veel loopruimte is ideaal bij het aanleggen of bij activiteiten als wakeboarden en vissen. De zit op de banken voorin is prima en de boot is ruim genoeg voor acht man. Het overzichtelijke dashboard zit op een slanke stuurconsole die kan worden openklapt voor inspectie. Daarachter is een groot zitblok met verplaatsbare rugleuning. De boot is bovengemiddeld netjes afgewerkt, goed doordacht met een brandstoftank op het diepste punt, gasveren en verzonken scharnieren. Op de boeg van deze trailerbare boot is een stevig trekoog. Fijn zijn de middenbolders die op de perfecte plek zijn geplaatst. Achterin de kuip heb je voor kleine spullen aan twee kanten zwaluwnesten. De prijs van deze degelijke designboot is concurrerend. De kale boot kost zonder motor € 21.500, de geteste versie met 60 pk en diverse luxe opties kost ongeveer €34.000.

De motorisering begint bij 25pk en kan worden uitgebreid tot 80 pk. Wij testten de Tempo met een Honda viercilinder 60pk zonder extra trimvoorzieningen. Liefst moet de boot een beetje achterover getrimd kunnen worden, want al het draagvlak bevindt zich achterin de boot en de boeg is relatief smal. Maar het brede onderwaterschip maakt de Tempo ook mooi stabiel als je opstapt. Dankzij de V-bodem en de sprayrails is de boot koersstabiel en accelereert mooi. De Honda is een mooi stille motor die het manoeuvreren gemakkelijk maakt, ook achteruit. Accelererend is maar weinig trim nodig en de boot stuurt opvallend soepel in de bochten. Omdat het achterschip nogal breed is, moet je niet te scherp sturen, want dan hapt de schroef wat lucht. Op het open water noteerden we met twee man aan boord een keurige topsnelheid van 50 km/u. In alle acties voelt de Tempo veilig en stabiel aan. Ze stuurt zoals ze er uit ziet: strak, simpel en lekker.

Cijfer 8,2

Constructie ****

Comfort & Ruimte ****

Afwerking ****

Ergonomie ***

Vaareigenschappen ****

Prijs/Kwaliteit ****

Technische Specificaties

Lengte: 6,25 m.

Breedte: 2,30 m.

Diepgang: 0,60 m.

Waterverplaatsing: 950 kg met motor

Motorisering: 20-80 pk outboard

Prijs vanaf: € 21.500 ex motor Getest: €34.000 met radio, hydraulische besturing en speciale kussenstof.

Meer info: www.smallandmaritiem.com