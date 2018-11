Tot hoe ver ga je mee met de kudde?

Groepsgedrag oftewel kuddegedrag is zo slecht nog niet. Grote successen worden voornamelijk in teamverband geboekt. De krant valt niet op de mat vanwege één persoon, een voetbalwedstrijd win je niet in je uppie. We zijn op elkaar aangewezen. Gezamenlijk prestaties leveren geeft ook een machtig gevoel en bovendien voel je je veilig en geborgen in een groep.

Maar kuddegedrag kan ook verkeerd uitpakken. Soms zie je ergens zoveel afval liggen dat je denkt: dat van mij kan er ook nog wel bij. Of je lacht tegen je zin met de rest mee als een collega iets verkeerds zegt.

„Kuddegedrag zit in onze genen”, stelt psycholoog Huub Buijssen. „Evolutionair gezien zijn we geneigd om ons te hechten aan de moeder, iemand die voor je zorgt. Eenmaal volwassen zoeken we een nieuwe vorm van veiligheid en geborgenheid. Bij een partner, een vriendenkring of grotere groepen. In de puberteit is de groepsdrang het grootst. We willen er zo graag bij horen dat we bereid zijn ver te gaan.”

Ook volwassenen gaan hieronder gebukt. Hoe zorg je er nu voor dat je tevreden door het leven gaat, maar dat je niet buiten de groep valt? Hoe ver laat je je meeslepen zonder jezelf te verloochenen?

"’Niemand kijkt er raar van op als je andere keuzes maakt’"

„Wees gewaarschuwd als je je niet happy voelt bij een situatie”, tipt de psycholoog. „Als een stemmetje regelmatig zegt: dit kan en wil ik helemaal niet. Let er ook op of je bozig op jezelf bent of steeds vaker ergens spijt van hebt. Allemaal tekenen aan de wand dat je een weg inslaat die je eigenlijk niet bevalt. Luister goed naar je naasten als het bijvoorbeeld een werksituatie betreft. Hoor je hen vaak zeggen dat je over je heen laat lopen?”

Bekijk ook: Scherven brengen wel degelijk geluk

Na het signaleren moet je beter voor jezelf opkomen, wat moed en doorzettingsvermogen vereist. Buijssen: „Met name pleasers hebben daar een zware dobber aan, want zij gaan het liefst in de groep op. Maar willen we binnen de groep floreren én persoonlijk happy zijn, dan moeten we op onze strepen durven staan. Leren om vaker een eigen keuze te maken. Daardoor laat je zien dat je ergens voor staat.”

„Het helpt als je je realiseert dat anderen je nooit echt aardig vinden zolang je niet zegt of doet wat je zelf het liefste wilt. Natuurlijk is het spannend om dat te doen; begin daarom klein met dingen die minder lastig zijn. Je zult zien dat niemand er raar van opkijkt als je andere keuzes maakt. Grote kans dat het niet eens opvalt.”

„Merk je dat er iets anders van je wordt verwacht? Bereid je er dan alvast op voor om te zeggen: ’Ik wil er eerst over nadenken’. Oefen voor de spiegel om die zin te herhalen als een ander aandringt. Let er de komende tijd ook eens op hoe andere mensen hun eigen gang gaan en probeer dat na te bootsen. Het meeste leren begint immers vaak met afkijken en nadoen.”

Bekijk ook: Confronteer je angst

Hup, er achteraan

Mensen gedragen zich bewust én onbewust als kuddedieren. Wetenschappelijke experimenten tonen aan dat slechts een minderheid van 5 procent nodig is om een menigte van 200 personen naar een bepaalde locatie te leiden. De overige 95 procent volgt zonder zich te realiseren wat er aan de hand is en zelfs zonder te weten waar ze naartoe gaan.