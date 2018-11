Overal Netflix met superwifi dankzij mesh-netwerk

Mijn ouders wonen op het Achterhoekse platteland in een twee-onder-een-kapwoning met tuinhuis. Toen mijn broers en ik jong waren, was draadloos internet zo bijzonder dat we het niet in ons hoofd haalden om over de dekking te klagen.

Inmiddels is dat wel anders. Als we met zijn vieren plus aanhang het huis van de oudjes overnemen, heeft het internet veel weg van een loterij: je kunt geluk hebben, maar meesal blijft iedereen licht teleurgesteld achter.

Een optie voor verbetering is een wifibooster, die onder meer door Ziggo wordt aangeraden. Dat vertelt er echter niet bij dat de boosters via het stopcontact alleen de dekking verbeteren, maar qua snelheid vaak te wensen over laten.

Nu biedt een nieuw fenomeen hoop: het mesh-netwerk. Dat bestaat uit een basisstation en een of meerdere satellieten. Die kunnen via elkaar contact maken met het basisstation. Onder meer Google is een warm pleitbezorger van deze technologie en verkoopt hem ook zelf. Wij testten een variant met twee satellieten van het bedrijf Netgear dat zijn stijlvolle Orbi in verschillende soorten en maten aanbiedt. Daar koppelden we nog een extra satelliet aan voor wifi in de tuin.

Het opzetten was een fluitje van een cent. Je zet de oude router uit en hangt de nieuwe aan de kabel die het huis via een modem binnenkomt. We kozen vervolgens dezelfde combinatie van netwerknaam en wachtwoord als het oude netwerk. Daardoor maakten alle apparaten direct verbinding.

Ineens had elke hoek van het huis volledige dekking. Zelfs in het tuinhuis en in de 30 meter diepe tuin kon plots overal op volle snelheid worden genetflixt. Het uitdijende aantal apparaten zorgde er niet langer voor dat de verbinding dichtslibde.

Als er eigenlijk maar op één plek in huis intensief van het internet gebruik wordt gemaakt, is het vaak al voldoende om wél zo’n wifibooster aan te schaffen. Soms is het zelfs voldoende om de router ergens anders te zetten.

Voor ingewikkelder situaties, zoals bij een tuinhuis, een grote tuin, dikke muren of veeleisende gebruikers, is een systeem met satellieten echter elke euro waard. Al blijft het prijskaartje een punt van zorg. Niet iedereen kan bijna 300 euro in zijn draadloze netwerk investeren. Zeker de verdubbeling van dat bedrag voor de dekking buitenshuis zal niet iedereen de moeite waard vinden. Maar zo’n ononderbroken verbinding biedt wel een hoop genot.

NETGEAR ORBI RBK23 + OUTDOORSATELIET

In ’t kort

WAARDERING: 5 STERREN

PLUS

* Overal draadloos internet met eenvoudige installatie.

MIN

* Het prijskaartje is fors en het is even puzzelen met de posities van alle satellieten.

PRIJS:

299,- euro en nog eens 299 euro voor de Outdoor-satelliet