Recept van de dag: aardappels uit de oven

Nodig voor 4 personen, voor 2 gewoon halveren

500 g iets kruimige aardappelen

1 ui, gesnipperd

1 bakje champignons, gehalveerd

1 teen knoflook

3 eetlepels olijfolie

Paar takjes rozemarijn

Bereiding:

“Verwarm de oven voor op 200 C. Schil de iets kruimige aardappelen en snijd in blokjes van ca. 2 cm. Meng met de ui en champignons en schep in de ovenschaal. Meng de knoflook met de olie. Steek de takjes rozemarijn tussen de aardappelen. Besprenkel met de knoflookolie. Bestrooi met peper en zout naar smaak en schep om. Bak in ongeveer 30 min goudbruin en gaar. Misschien halverwege nog even omscheppen.”

