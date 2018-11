’Valse zus was geen spat veranderd’

„Toen we tieners waren, dreven mijn zus Patricia en ik mijn ouders soms tot wanhoop.

Tricia en ik zaten op dezelfde middelbare school, zij twee klassen lager. Ze deed vaak dingen om me een reactie te ontlokken zodat zij de stoere meid in haar vriendinnenkring kon zijn, had ik het idee. Zo leende ze vaak mijn kleding – zonder te vragen. Dan kwam ik mijn zus in de schoolgangen opeens in mijn blouse of broek tegen. Waarna ik ontplofte.

Je zou denken dat onze relatie zou verbeteren als we eenmaal ouder en wijzer waren geworden, maar het tegendeel was waar. Altijd stond Tricia klaar met commentaar op mijn doen en laten.

Tijdens een knallende ruzie noemde ik haar ’het blok aan mijn been’. „Je kijkt op me neer”, verweet zij me. „Je moet ophouden met treiteren”, riep ik op mijn beurt.

Ons contact werd minimaal. Dat deed pijn, zeker wanneer ik zag hoe hartelijk andere zussen met elkaar omgingen. Bij mijn ouders troffen we elkaar natuurlijk wel. Ook dan deed Tricia haar best om onder mijn huid te kruipen. Soms liepen de gemoederen zo hoog op dat ik de deur uitliep.

De bom barstte toen ik met Kerstmis met mijn gezin bij mijn ouders langsging. Wij hadden inmiddels twee kleintjes, mijn zus was nog niet aan kinderen begonnen. Dat weerhield haar er niet van om zich met mijn opvoeding te bemoeien. „Kom nog maar eens terug als je zelf kids hebt”, zei ik. Tricia leek teleurgesteld door mijn koele reactie.

Ik was voorlopig klaar met haar. Maar de maanden werden jaren zonder dat een van ons een poging deed om het goed te maken. Niet leuk, ook niet voor mijn ouders.

Toen werd ik vijftig. Toen de grote dag kwam, troonden mijn kinderen me mee naar een zaaltje waar een grote club mensen me opwachtte. Slingers, muziek, taart en hapjes, verrassing!

Enthousiast begroette ik allerlei bekenden. Opeens stond ik stokstijf stil. Tricia kwam grijnzend op me af: „Had je niet gedacht, hè?” Zij was de laatste die ik graag wilde zien. Even wilde ik haar vragen op te hoepelen, maar ik zag onze wederzijdse kinderen verwachtingsvol kijken. Zij hoopten op een verzoening.

Ook Tricia leek te beseffen hoeveel hier van afhing. We omhelsden elkaar voorzichtig en maakten een praatje, maar er wachtte natuurlijk een legertje mensen op me. Aan het einde van het feest zochten Tricia en ik elkaar weer op. „We moesten maar weer eens afspreken”, zeiden we tegen elkaar. Onze kinderen glunderden.

Een paar weken later zat ik bij haar op de thee. Ze leek milder te zijn geworden; er kwam geen sarcastische opmerking over haar lippen en ze was heel belangstellend. Ik kreeg hoop dat ik eindelijk op een normale manier met mijn zus zou kunnen omgaan.

We spraken af om een dagje te gaan shoppen. Toen ik Tricia ging ophalen, had ik een verrassing: ik had een foto van ons tweeën op mijn verjaardag laten uitvergroten. Tricia wees naar de ballonnen op de foto waar groot ’50’ op stond: „Als je zéstig jaar zegt, geloof je het ook.”

Sprakeloos keek ik haar aan. Zij was haar onhebbelijke gewoonte om me op de kast te jagen, helemaal niet verleerd. Ze sputterde nu wel excuses, maar ik hoefde het niet meer te horen. Ik had spijt dat ik overwoog om Patricia weer in mijn leven toe te laten.”

