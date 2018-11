Lezers blikken terug: herinneringen aan De Gruyter

Vele lezers hebben heimwee naar de drop van De Gruyter. Martien Stofmeel laat weten: „Een ongekende en ongeëvenaarde smaak. In mijn hele leven heb ik die nooit meer mogen ervaren.”

Overstelpend veel reacties kreeg ik binnen op mijn oproep over winkelketen De Gruyter. In de jaren 60 kende Nederland maar liefst 550 van deze levensmiddelenzaken. Ze vielen op door de architectuur van de bijzondere panden en de luxueuze interieurs met veel koper, tegeltableaus en kroonluchters. Begin jaren 70 ging het bergafwaarts met De Gruyter dat de aansluiting bij het moderne supermarktwezen miste.

Snoepje van de Week

Dick den Boer herinnert zich het mooie pand van ’zijn’ De Gruyter: „In Winschoten, in de Langestraat. De wanden waren geheel bezet met blauw-witte tegels. De gewenste boodschappen werden thuis opgeschreven in het boekje van De Gruyter. Het Snoepje van de Week was voor mij toffee/pepermunt.”

Heel wat lezers hebben bijzondere herinneringen aan dit ’snoepje’. „Als mama boodschappen had gedaan, renden mijn zus en ik naar de keuken. Niet om te helpen, maar omdat we nieuwsgierig waren naar het ’Snoepje van de Week’, een klein zakje waarin ook een plaatje of een speeltje zat”, schrijft Annemieke van Zanten.

Peter den Tek weet nog dat er begin jaren 60 bij het ’snoepje’ bouwplaten van huizen werden verstrekt. „Met trap- en klokgeveltjes, kerken, winkels en postkantoren. Wel tachtig. Heel slim van De Gruyter: als geraamte voor de pandjes dienden verpakkingen zoals van thee en lucifers.”

Kassabonnen

Als kind ging Theo Durenkamp in de jaren 50 regelmatig met zijn moeder naar De Gruyter. „Ik herinner me de grote, koperen koffiebranders achter de toonbank en de koffiegeur die de winkel beheerste. Je kon korting krijgen als je de opgespaarde kassabonnen inleverde. Dat kostte de verkoopster langdurig rekenwerk, want zij telde alle bedragen uit het hoofd op. Begin jaren 60 kreeg een van de filialen zelfbediening; een ware sensatie.”

Emilie Meerts rekende ook uit haar hoofd: „Er was wel een klein telmachientje, maar dat werd gebruikt om de kassabonnen op te tellen. Later kregen we een cursus; als de boodschappen op de lopende band voorbij kwamen, moesten we blind de prijzen intoetsen. Die zaten in ons hoofd, artikelen waren niet geprijsd. Suiker was 99 cent, zout 17.”

Veel reacties trouwens van mensen die bij De Gruyter hebben gewerkt, met veel plezier. Krina Windhouwer bijvoorbeeld van 1965 tot 1970. „De geijkte versiertruc was: hallo Snoepje van de Week, wil je met mij uit?”