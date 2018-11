Winactie: verras je geliefde met een boodschap van de Sint

Verbaas je kinderen en familie met een unieke Video van Sint! Sinterklaas spreekt degene die je wil verrassen in het filmpje persoonlijk toe.

Hoe werkt het? Naast de roepnaam van degene die je wil verrassen vul je zijn/haar leeftijd in en bepaal je zelf de inhoud van de boodschap. Zo kan Sinterklaas bijvoorbeeld iets vertellen over de hobby van de ontvanger of het lievelingseten. Sinterklaas kan je geliefde ook een compliment of opvoedkundige tip geven.

Het is bovendien mogelijk om de Sint te laten vertellen waar de cadeautjes zijn verstopt. Hierdoor sluit de video perfect aan op de rest van de avond.

De Video van Sint wordt geleverd als digitaal bestand dat je downloadt, zodat je de boodschap overal kunt bekijken. Tijdens de bestelling krijg je de mogelijkheid om er een DVD bij te bestellen. De afspeelduur van de video is ongeveer 12 minuten.

Wij mogen 10 gepersonaliseerde video’s weggeven. Kans maken? Mail naar telegraaf@videovansint.nl en laat weten wie jij wil verrassen met een videoboodschap en waarom. Meedoen kan tot en met vrijdag 23 november. De winnaars krijgen uiterlijk maandag 26 november bericht.

Kijk voor meer info op videovansint.nl