Recept van de dag: aardappels van Wina Born

Nodig voor vier personen (voor twee gewoon alles halveren:)

•500 g rundergehakt

•500 g gekookte bieten, geraspt

•500 g gekookte aardappelen

•zout

•peper uit de molen

•1 flinke ui, gesnipperd

•100 gr. boter

•2 eetlepels crème fraîche

•scheutje rode wijnazijn

•eventueel 4 eieren

Bereiding:

De geraspte bieten kruiden met een scheutje azijn, wat zout en peper. De aardappelen in blokjes snijden. Gehakt in de gesmolten boter rul bakken tot het in kruimels uiteen valt. De gesnipperde ui toevoegen en een paar minuten mee-fruiten tot de ui glazig is geworden. Zout en peper naar smaak toevoegen. Schep het vlees, de aardappelen en de bieten door elkaar. Breng het mengsel over in een beboterde ovenschaal. Verdeel de crème fraîche over het gerecht. Plaats de schaal in de voorverwarmde oven (225°C).

Dien het gerecht op na ongeveer 25 minuten, als het door en door heet is. Om er een echt feestmaal van te maken: Leg er 4 gepocheerde eieren of 4 spiegeleieren op. Vooral de kinderen vinden dat prachtig en lekker!”

Hartelijk dank Hans. En wat een prachtrecept. Fluweelrood, misschien tegen het paars aan. En dan met die witte eieren er op. Het oog wil ook wat, toch.