In dit hotel voelt iedereen zich weer even student

In mijn studententijd was er maar één hotel: Hotel Mama, waar ik de was dropte, bij nacht en ontij binnenliep, eten gratis uit de koelkast griste en de sociale controle best groot was. Voor mij geen luxe hotel met grote kamer met kingsize bed, een superkoelkast, megakeuken en uitzicht. Maar zoals ze bij The Student Hotel zeggen: laat de student in je nooit sterven. Dus op naar Groningen om me weer even student te voelen.

Het hotel aan het Boterdiep ligt vlak bij het centrum, met het academiegebouw en horecagelegenheden op loopafstand. Bij binnenkomst valt de goede sfeer op. Bij de receptie staan twintigers die een leuk gesprekje aanknopen, met wetenswaardigheden over Groningen en tips over leuke koffietentjes en restaurantjes.

Er verblijven verschillende typen gasten: (internationale) studenten die er tijdelijk verblijven (tot maximaal een jaar), zakenlui en toeristen.

Onze tweepersoonskamer met badkamer is modern en verzorgd. Trendy, maar niet te overdreven en je krijgt er een vrolijk, studentikoos gevoel van. De badkamer met wc is prima. Leuk zijn de deurhangers met ludieke teksten zoals Please do disturb, I need some affection.

Bekijk ook: Dit hotel is dé verborgen parel in Bristol

Naast de receptie zit restaurant The Pool voor een kopje koffie of lunch of diner. Hip ingericht met leuke designstukken en je kijkt vanaf je tafel zó de keuken in waar veelal mediterrane gerechten worden bereid. Er zijn ruimtes waar je kunt werken, chillen, tafeltennissen of fitnessen.

Het enorm uitgebreide ontbijtbuffet kan ook op het binnenpleintje worden genuttigd. Een student heeft zo genoeg brandstof om colleges te volgen.

Wij hoeven geen kennis meer in het academiegebouw op te doen, maar kunnen er heerlijk rondkijken. We beseffen dat we het beste van twee werelden hebben: geen studiedruk meer, maar wel dat gevoel van ultieme vrijheid.

Bekijk ook: Dit hotel in Oman is een tempel van ultieme luxe

In ’t kort

Interieur

Moderne inrichting met felle kleuren en leuke hippe meubels. Vanuit sommige kamers fantastisch uitzicht op de Martinitoren.

Ligging

Het hotel ligt tegen het centrum van Groningen aan. Je kunt zo de stad in of een rondje hardlopen in het Noorderplantsoen.

Service

Amicaal en informatief.

Praktisch

Kamers vanaf €66 per nacht.

Info: thestudenthotel.com