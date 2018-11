’Naar Tokio om drukte en gekkigheid te ervaren’

Rondreizen in Japan

Wie: Mirte Ketel (23)

Gaat naar: Tokio, Japan

Accommodatie: hotel

Tijd: 10 dagen

Reden: rondreis

„Mijn vriend is voor zijn werk naar een congres in Tokio. Dat wist hij een half jaar geleden al, dus toen hebben we afgesproken dat ik ook zou komen. Het congres duurt drie dagen en daar plakken we een mooie reis aan vast. Voor ons beiden is het de eerste keer Japan. Twee jaar geleden waren we in China en Mongolië.

"Zoveel mogelijk in korte tijd zien"

Tien dagen is niet heel lang voor zo’n groot land. We willen zoveel mogelijk in korte tijd zien, maar op een relaxte manier. We gaan twee dagen naar Tokio zelf om de drukte en gekkigheid te ervaren en maken dan een uitstapje naar Nikko om wat van het landschap te zien. Daarna reizen we naar Kyoto voor de mooie tempels in die omgeving. We overnachten daar in een Japanse herberg: een ryokan. Heel traditioneel, dat lijkt me mooi om te ervaren. Als echte Nederlanders maken we nog een fietstocht door Kyoto. Verder bezoeken we Hiroshima. We kunnen helaas niet naar een sumowedstrijd en dat is jammer, want dat wilden we weleens meemaken.

Ik hou erg van reizen en doe dat graag met mensen die me dierbaar zijn. Zo heb ik al een aantal verre reizen gemaakt, onder meer naar Canada met mijn familie en naar Thailand met een goede vriendin. Hoog op het wensenlijstje staan nog Australië en Nieuw-Zeeland.”

Met reisvrienden naar Turkije

Wie: Jessica, Marcus en Sandra

Terug uit: Kusadasi, Turkije

Accommodatie: Sentido Marina Suites

Tijd: een week

Reden: vakantie

”We zijn reisvrienden. Drie jaar geleden hebben we elkaar in Warschau ontmoet en sindsdien gaan we elk jaar met elkaar op vakantie. We zijn vorig jaar al in Turkije geweest, in Gümbet. Daar was het heel rustig, nu wilden we meer leven.

Kusadasi vonden we een hele leuke plaats. Efeze, de antieke stad in de buurt, is echt de moeite waard. We zijn daarnaartoe gereden met onze huurauto die we ook hebben gebruikt om door allerlei dorpjes te rijden en meer van de lokale bevolking te zien. Ook hebben we een markt bezocht en bergtochten gemaakt.

"We wilden meer leven dan vorig jaar"

Een aantal mensen is een beetje bang voor Turkije en politiek ligt het ook wat moeilijk, maar daar merk je helemaal niets van. Financieel gezien is het een aantrekkelijk vakantieland en de mensen zijn vriendelijk. Het enige aandachtspuntje bij Kusadasi is dat het heuvelachtig is; voor mensen die slecht ter been zijn, kan dat lastig zijn.

Ons hotel lag aan de haven. We wandelden zo naar het centrum om een terrasje te pakken. Je kunt er grandioos lekker eten. Ons hotel bleek adults only, waardoor het er heerlijk rustig was.

We zijn elkaar nog niet beu; woensdag gaan we alweer een nachtje naar een hotel in Friesland.”