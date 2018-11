Petra (50) leeft zuinig: ’Ik spaar 1000 euro per maand’

Netto inkomsten: 3275 euro (betaalt zichzelf uit)

Vaste lasten: 1945 euro

Sparen: 1000 euro

Budget

„Ik werk tien jaar als zelfstandige en verdien meer dan toen ik als directiesecretaresse in loondienst was. Maar dat is wel na jaren investeren. Ik heb de academie – waarin ik trainingen geef aan mensen in ondersteunende beroepen – vijf jaar geleden opgezet, maar zit pas sinds een jaar op dit salaris. Ik heb een zwak voor leuke kleding en ga graag op reis, maar ik kan ook goed sparen. Ik heb al jaren dezelfde auto en ga echt niet elke week uit eten. Als ik het geld niet heb, geef ik het niet uit. Toen ik mijn bedrijf opzette, kon ik heel goed zuinig leven. Om overzicht te houden, heb ik verschillende rekeningen. Ik heb zelfs een aparte pinpas voor de boodschappen.”

Financiële misser

„Zakelijk heb ik soms investeringen gedaan die niets opleverden. Zo betaalde ik om op drie beurzen te staan, maar ik haalde er geen klanten uit. Zonde, maar ik heb er geen spijt van. Soms moet je gewoon iets uitproberen.

Privé heb ik niet zo snel een misser. De stereotoren die ik van mijn vader kreeg toen ik mijn havo-diploma haalde, gebruikte ik tot vijf jaar geleden. Mijn meubels heb ik al een jaar of zeventien. Als het goed is, waarom zou je dan iets nieuws kopen?”

Duurste aankoop

„Mijn huidige woning. Ik wilde graag landelijk wonen en vond vorig jaar dat ik een huis met tuin en hond had verdiend. Voorheen woonde ik in een flatje, daar had ik weinig kosten aan. Ik huurde een kantoor, nu werk ik aan huis. Er is nog een aantal investeringen nodig om alles te krijgen zoals ik het wil hebben, bijvoorbeeld de keuken opknappen – met in elk geval een vaatwasser – en de trap in een andere kleur schilderen.”

Ik droom van...

„Ik zou heel graag financieel onafhankelijk willen worden, want ik ben niet van plan om tot mijn 68e zo hard door te werken. Daarom ben ik nu al bezig om mijn bedrijf naar een volgende fase te brengen zodat ik meer mensen kan inhuren en minder zelf hoef te doen. Meer vrije tijd is mijn streven. Lekker met de hond door het bos lopen, in de tuin rommelen en op vakantie gaan.”

