Recept van de dag: zure stip met aardappelen

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

Een raadsel, maar ook een leuk raadsel. Vandaag een brief van Arjen Kapper. Ik laat hem even aan het woord: „Felix, ik lees met veel plezier je dagelijkse verhalen. Ik ben in 1937 geboren op het platteland bij St.-Annaparochie. Hier in noord-Friesland hebben we klei, waarop de aardappel goed groeit. Mijn vader verbouwde ook aardappelen en de kwaliteit van de nieuwe oogst was het gesprek van de dag. Het begon met de Botergeeltjes, daarna de Eigenheimer en voor de winter, de Rode Star. Alle 3 kruimige soorten. Heerlijk voor de liefhebber.