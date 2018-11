Dit zijn de favoriete winterzonbestemmingen

Terwijl de een trappelt van ongeduld totdat de eerste sneeuwvlokken vallen, rilt de ander van het idee. Sommige mensen gedijen nu eenmaal beter in de zon. Een aantal zorgt ervoor dat zij zo min mogelijk guur Hollands weer meekrijgen. Hup, de winterzon achterna! Onder onze lezers bevindt zich in ieder geval een forse schare zonaanbidders.

Anja Keuter zoekt in de winter de zon op, al heeft zij niet echt een andere keuze. „Vanwege onze visgroothandel met drie eigen schepen moeten mijn man, drie zoons en ik de hele zomer werken. Vakantie zit er dan echt niet in, maar dat halen we in de winter dubbel en dwars in. Dan zoeken we de winterzon op en daarop besparen we niet. Vaak vertrekken we al voor Kerstmis. Inmiddels hebben we heel Florida gehad, inclusief alle Disney-parken. De Bahama’s kunnen we afvinken, evenals Kaapverdië. Dit jaar staat Gambia op het programma.”

Ook Jeroen Hage kan niet wachten: „Februari vind ik verschrikkelijk. Daarom ga ik al vijftien jaar lang naar Egypte. Heerlijk all-inclusive genieten van het warme weer én de onderwaterwereld. Mijn moeder mag gezellig mee, als verjaardagscadeautje!”

Spanje is misschien wel het meest aantrekkelijke ’overwinteradres’, zeker prijstechnisch gezien.

Dick Steur vindt het er goed toeven. „Benidorm heeft het allemaal: ideale temperatuur, veel vertier, fraaie oude binnenstad, lekker eten en mooie brede stranden.”

Costa del Sol

Frans Buskens: „Het meest voor de hand liggend zijn de Canarische Eilanden. Maar daar is het ’altijd voorjaar’ en dus valt het qua temperatuur wel wat tegen, met name ’s avonds. De Dominicaanse Republiek hebben we ook eens geprobeerd. Qua weer echt oké, maar prijziger dan de Canarische Eilanden. Ook op Cuba is het goed toeven, maar een stuk verder en tevens duurder. Goed om te weten: in Torremolinos aan Costa del Sol is met een beetje geluk prima uit te houden!”

Niet van deze tijd

Lucia Hoey: „Eigenlijk vind ik verre-vakantieverhalen en reclame daarover niet meer gepast in deze tijd. Het zou ons sieren om juist wat minder te consumeren en te beseffen hoe parasitair wij leven en hebben geleefd. Nadenken over hoe we onze puinhopen en schade kunnen beperken om de aarde nog enigszins leefbaar te houden.”

’Adults only’

Jaap van Barreveld: „Het liefst gaan we naar een all-in resort in Mexico. Het Iberostar Grand Hotel in Playa Maya staat bij ons bovenaan. Vooral omdat dit alleen voor volwassenen is en een goede service verleent.”

Rondreis

Jan Ottevanger: „Wij trekken elk jaar in november naar een andere winterzonbestemming. Nu schrijven we jullie bijvoorbeeld vanuit Costa Rica. Vorig jaar was het Jamaica en daarvoor Cuba, Brazilië en Mexico. Vaak huren we een auto en maken dan een rondreis. Eind februari gaan we wel altijd naar een vaste plek, namelijk Curaçao. Heerlijk!”

Kansloos

Gino Veltmaat: „Tromsø, Noorwegen, ver boven de poolcirkel, is de plek voor mijn ’winterzon’. Of beter gezegd: het gebrek eraan! Je reist rond in de prachtige bevroren witte wereld waar de zon kansloos is. Tijdens die paar uurtjes licht zie je bij mooi weer een soort zonsondergang, maar de zon zelf laat zich niet zien. Je weet dat hij niet boven de horizon komt, toch je blijf je verlangend kijken.”

Jingle bells

John Garstman: „Na een jaar hard werken komen we helemaal tot onszelf in het Egyptische Hurghada. De kerstverlichting hangt er al!”