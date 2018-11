Vernieuwde Fries

Waterspoor sloepen en tenders worden zelfs in het buitenland als huurboot ingezet, omdat ze gemakkelijk te varen zijn en tegen een stootje kunnen. Prins Watersport laat de casco’s nu in Polen bouwen omdat het bedrijf daar veel ervaring heeft. Bijkomend voordeel is dat ze nu gunstiger geprijsd kunnen worden aangeboden.

De prijslijst van de Waterspoor 808 begint bij €62.950, maar het valt op dat de standaarduitrusting nogal karig is. Op de testboot waren onder andere als opties toegevoegd: kunststof bedekking (ca. €10.000), kuipverlichting, luxe stuurstoel (€1.250) kook- en spoelvoorziening (€1.850), toilet (€1.250), zelfs de buiskap (€2.450) is een optie. Ook is de standaard 27pk dieselmotor vervangen door een Vetus 140pk common rail diesel die €19.500 aan de totaalprijs toevoegt. Met alle denkbare opties kost de geteste Waterspoor 808 Open bij elkaar ongeveer een ton. Dat is een forse prijs, zelfs voor een oogstrelende tender met fluweelzachte lijnen.

Het model van de 808 Open is al een aantal jaren bekend. Het polyesterwerk oogt degelijk en verzorgd, zoals in de Friese tijden. De overnaadse romp is breed en dat maakt de boot heel stabiel. De boeg is recht en vol, de zeeg is vloeiend en loopt mooi uit in een ronde kont met geïntegreerd zwemplateau. Er is een subtiele kabelaring die de lijn accentueert. Het mooie rvs werk van zes kikkers, de strip om het zwemplateau en luchthappers contrasteert mooi met de zwarte romp.

Je kunt deze tender prima opstappen vanaf het zwemplatform. Achterop is een simpel plexiglas deurtje dat de achteropkomende golven tegenhoudt. De luxe (optionele) stuurstoel is simpel schuin opklapbaar. Rond de bestuurder is een prima zit voor 4 personen. De stuurconsole is zowel breed als slank, heeft een carbon dashboard met mooie symmetrische meters en een simpel schakelpaneeltje voor de elektrische voorzieningen.

Aan de zijkant van de kuip zijn mooie brede opstapplekken met bergruimte voor de fenders of een koelkist. Pal daarvoor zijn aan weerszijden consoles voor opties zoals wijnkoelkast, spoelgelegenheid en kooktoestel. In het midden is een grote, losse, zware motorkist. Standaard ligt daar een 27pk driecilinder Vetus common rail diesel onder. In de testboot is gekozen voor een Vetus 140pk common rail, maar diesels tot 190 pk zijn mogelijk.

Voorin is een klein afstapje naar het beschutte deel van de kuip, waar de banken fijne hoge rugleuningen hebben. Er is een mogelijkheid om er een bed te maken. Als je het in de breedte beslaapt, kun je het toilet voorin blijven benutten. Op het voordek, boven de praktische toiletruimte, is een groot zonnebed te maken. De indeling van deze tender is typisch Fries: nuchter, praktisch en toch comfortabel.

Bij het wegvaren valt op dat de basissnelheid van deze vernieuwde Fries vrij hoog is. De boot heeft echter geen voorziening om standaard langzamer te kunnen zoals een trolling valve (slenterklep). De Waterspoor draait kort, maar heeft bij het achteruit varen de boegschroef nodig. Trimvoorzieningen zijn niet nodig, want de boot steigert niet en vaart heerlijk droog. De Vetus diesel loopt rustig en accelereert perfect. De topsnelheid van 36 km/u valt wat tegen, verder vaart de Waterspoor opvallend stabiel en is extreem koersstabiel. Zelfs op topsnelheid kun je het stuurwiel enige tijd loslaten zonder dat de boot een eigen koers kiest.

In de standaarduitvoering is de 808 Open te kaal om de basisprijs serieus te nemen. Tegelijk is deze tender degelijk en ruim, vaart gemakkelijk en heeft een oogstrelend uiterlijk.

Cijfer 7,7

Constructie ✭✭✭✭

Comfort & Ruimte ✭✭✭✭

Afwerking ✭✭✭

Ergonomie ✭✭✭✭

Vaareigenschappen ✭✭✭✭

Prijs/kwaliteit ✭✭✭

Technische Specificaties

Lengte: 8,50 m.

Breedte: 3,09 m.

Diepgang: 0,70 m.

Waterverplaatsing: 2650 kg

Motorisering: 27-190 pk diesel

Prijs vanaf: € 62.950

Meer info: www.prinswatersport.nl