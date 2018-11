Jamaica bevestigt alle clichés (en daarom is het er juist zo fijn)

Cliché 1: ’Jah mon!’

Jah mon’ is geen uitdrukking die alleen in films of reclameleuzen wordt gebruikt. Hij wordt op Jamaica aan het einde van zo’n beetje elke zin geplant. Vaak gevolgd door ’no problem’. Want het leven op het eiland ís ook goed.

Cliché 2: relaxte sfeer en veel eten

Op dit bijna drie miljoen inwoners tellende eiland is vrijwel alles relaxed. Neem bijvoorbeeld ruim de tijd voor een maaltijd in een lokaal restaurant want het voedsel wordt klaargemaakt waar je bij zit.

Eten is belangrijk voor de Jamaicanen. Het is een sociale gelegenheid: elke grote gebeurtenis, tot aan een begrafenis aan toe, gaat gepaard met grote hoeveelheden zelf bereid voedsel, gegeten met veel familie of wie er dan ook maar komt aanwaaien.

Cliché 3: reggaemuziek

Bob Marley mag dan 38 jaar geleden zijn overleden, in alle hoeken en gaten van Jamaica is hij nog springlevend. Overal wordt hij geëerd: met teksten op muren, met afbeeldingen getekend op alles wat als canvas kan dienen, met muziek die overal klinkt.

Ook met een eigen museum in Kingston, gevestigd in het huis dat hij kocht pal naast belangrijke hoge heren. Een bezoek aan het in 1907 zelfgebouwde houten verblijf is een must voor iedere cultuurliefhebber.

Om het beeld van de legendarische artiest compleet te maken, moet je ook langs Trench Town Culture Yard. Met Marley’s eerste zelf betaalde kamer, de overblijfselen van zijn felgekleurde Volkswagenbus en vooral het authentieke gevoel omdat in de overige kamers in een wolk van ganja (wiet) druk muziek wordt gemaakt.

Natuur

De natuur is een grote verrassing. Vergeleken met andere Caribische eilanden is die rijk. De duizenden plantensoorten waarvan 27% alleen op Jamaica is te vinden, 580 soorten varens en 230 orchideevarianten maken van het eiland een grote oase. Die ook nog eens mooi afsteekt tegen het machtige Blue Mountains gebergte, een naam die voortkomt uit de blauwachtige mist die doorgaans om de bergen heen hangt.

Ook de tientallen watervallen verspreid over het hele eiland verrassen en Reach Falls zijn een aanrader, zeker als je één met de natuur wilt zijn, in de spelonken eronder en erachter.

Dit moet je zeker doen op Jamaica

Ga op Black River Safari. Het doel van deze riviertrip is krokodillen te vinden, maar even fijn is het om de omgeving te bestuderen. Landelijk bijna, met mangrovebossen.

Bezoek Devon House, het indrukwekkende onderkomen van Jamaica’s eerste miljonair George Stiebel, vol met antiek uit Frankrijk, Engeland en de Cariben.

Waan je Brooke Shields of Christopher Atkins in de 55 meter diepe ’Blue Lagoon’ bij Port Antonio. Even verderop ligt het hotel waar Tom Cruise in Cocktail zijn moves toonde. De hele film werd op Jamaica opgenomen.

Het restaurant bij Hotel Jakes is een aanrader: gezellig en eenvoudig, maar kwalitatief hoogstaand eten. Tip: neem bammie erbij, gestoomde of gefrituurde cassave.