Winterklaar: zo ga je goed voorbereid de weg op

Vul de antivriesvloeistof bij

Zo voorkom je dat de motor bevriest. Spoel voorafgaand eerst het koelvloeistofsysteem door. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je auto. Vervang ook meteen de ruitenvloeistof door een antivriesvariant.

Leg een survival kit in je achterbak

Mocht je onverhoopt met pech langs de weg komen te staan, dan is het wel zo prettig om comfortabel te kunnen wachten op hulp. Zorg voor een zaklamp, een gevarendriehoek, een EHBO-doos, een fles water, extra kleren, een deken, handschoenen en een telefoonoplader. In sommige landen is het zelfs verplicht bepaalde veiligheidsartikelen in de auto te hebben.

Bescherm je auto met een extra waxlaag

De combinatie van strooizout en sneeuw kan schade veroorzaken aan je deurrubber, je velgen, de carrosserie en de kunststofdelen van je auto. Ook kan bestaande schade sneller gaan roesten. Dit is eenvoudig te voorkomen door een extra laag wax ter bescherming aan te brengen.

Zorg dat je banden op orde zijn

Winterbanden zorgen voor een betere wegligging. Zeker wanneer je op wintersport gaat, is het verstandig om na te kijken of winterbanden verplicht zijn in je vakantieland. Sommige verzekeraars vergoeden eventuele schade bijvoorbeeld niet wanneer je in de Alpenlanden zonder winterbanden rijdt.

Schaf eventueel een dashcam aan

Zeker in een periode waarin meer ongelukken op de weg gebeuren, kan het hebben van een dashcam handig zijn. Zo voorkom je discussies met de tegenpartij én langdurige procedures met de verzekeraar.

Bron: Nextbase