Amsterdam - Hij ziet eruit als een dikke mini-Quattro, maar hoe spannend is de nieuwe A1 Sportback echt? We reden hem met de sterkste motor, met 200 pk en voorwielaandrijving want helaas komt hij er niet als Quattro. De meest betaalbare Audi staat vanaf nu voor net geen 26 mille bij dealers als 1.0 TFSI met 116 pk. De overige prijzen van de 95 pk 1.0 TFSI, 1.5 TFSI met 150 pk en de 2.0 TFSI met 200 pk worden binnenkort bekendgemaakt.