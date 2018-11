Lezersreis: Monnickendam streelt de tong

Suitehotel Posthoorn ✭✭✭✭

Het kleinschalige Suitehotel Posthoorn ligt in het historische centrum van Monnickendam en is gevestigd in een prachtig rijksmonument. Dat ziet u terug in de inrichting. De stijlvol ingerichte kamers en suites stralen comfort en warmte uit. Ze zijn ingericht met antiek en modern meubilair, gecomplementeerd door 18e- en 19e-eeuwse schilderijen. U kunt bovendien heerlijk ontspannen bij de open haard in de rustige lounge.

Het hotel is ook ideaal voor een uitstapje naar Amsterdam, op slechts 12 km afstand. Op 5 minuten lopen van het hotel ligt een bushalte waar vandaan u de bus kunt nemen naar het centrum van Amsterdam of de andere omliggende dorpjes zoals Marken, Edam en Volendam. Ga ook een dagje uitwaaien aan het IJsselmeer, op 5 wandelminuten van het hotel.

Restaurant Posthoorn

In het met Michelinster bekroonde restaurant geniet u van eigentijdse gerechten in een moderne, chique ambiance. Het prachtige interieur kenmerkt zich door hoge plafonds en eikenhouten vloeren. De gerechten uit de Franse keuken worden onder leiding van de bevlogen chef-kok Jeroen Bavelaar bereid.

Het restaurant behoort volgens restaurantgids Lekker tot de top 100 beste zaken van Nederland. Daarmee is het restaurant beroemd in binnen- en buitenland en vormt het een culinair hoogtepunt.

Vanaf 99 euro per persoon

Arrangement inclusief

• Verblijf Suitehotel Posthoorn o.b.v. logies en ontbijt

• 1 x 4-gangendiner in Restaurant Posthoorn (excl. drankjes)

• Luxe badjassen en slippers op kamer

• Kaart met wandelroute door Oud-Monnickendam

• Voucher Coffee & Cacao Lunchcafé.

Bij besteding van €25 voor 2 personen 2 x 1 kopje koffie/thee met huisgemaakte truffel cadeau.

Exclusief

• Reserveringskosten € 19,50 per boeking

• Verblijfsbelasting ca. € 5 p.p.p.n.

Reisperiode:

t/m 31 okt 2019

Boekingsperiode:

t/m 31 dec 2018

Aankomst:

Dagelijks

