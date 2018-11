Stedentrip naar Gdansk op de planning? Hier moet je zijn

SHOPPEN

Verdwalen

In Gdansk zijn ze gek op winkelcentra zoals Galeria Bałtycka, Madison en Manhattan. De nieuwste aanwinst is Forum Gdańsk met alle bekende modeketens. Zo groot (62.000 m2) dat wij er bijna verdwaalden! Adres: Targ Sienny 7

Oude markthal

Intiemer is Hala Targowa (6), wat ’markthal’ betekent. Geen westerse merken, maar kleine Poolse ondernemers die hun waren verkopen. Van schoenen tot kleding en van snoep tot grote hompen vlees. Hier doen vooral oudere inwoners van Gdansk hun inkopen. Adres: Plac Dominikański 1

Amber

In de straat Mariacka liggen talloze amberwinkels (5). Ook als je niet van plan bent om sieraden of andere souvenirs te scoren, is het de moeite waard. Wij vonden dit een van de meest sfeervolle straatjes van de stad.

GENIETEN

Hip

Jozef K. is zo’n plek waarvan je weet: hier kom ik zeker nog eens terug. Alles aan Jozef K. valt bij ons in de smaak. Het interieur (vintage, gek, hysterisch), de sfeer (gezellig) en de kaart (wij wilden alles hebben). Mocht je iets willen bestellen dat niet op de kaart staat, dan zijn ze niet te beroerd om het alsnog voor je te maken. Een leuke plek voor koffie overdag of een drankje in de avond/nacht. Adres: Piwna 1/2

Aan het water

De kreeftensoep in restaurant Szafarnia 10 (1) is om je vingers bij af te likken. Evenals de tartaar en laten we de gegrilde tonijn niet vergeten! Voor welk gerecht je ook gaat, lekker is het sowieso. In Szafarnia 10 zit het regelmatig vol met locals. Dan weet je dat het goed is. Adres: Szafarnia 10

Brouwerij

Vriendengroepen, collega’s, gezinnen met kinderen: bij PG4 (4) komt van alles wat. Dat snappen wij wel. Je kunt lekker eten voor een prima prijs. Bij het restaurant zitten ook nog een hotel en bierbrouwerij, ideaal voor wie graag de lokale bieren proeft. Adres: Podwale Grodzkie 4

Op straat

Niet erg chique, wel heel lekker! Bij bakkerij Stara Paczkarnia hebben ze donuts in alle soorten en smaken. Er staat altijd wel een rij, maar geloof ons: dat heb je er voor over. Adres: Plac Dominikański 1

DOEN

Indrukwekkend

Het Centrum voor Europese Solidariteit in Gdansk is een museum dat het verhaal vertelt over het ontstaan van democratie in Polen. Op de Leninwerf waar nu het centrum ligt, waren in de jaren 80 veel opstanden tegen het communisme en werd uiteindelijk geschiedenis geschreven. Het pand van scheepsstaal is zowel van buiten als binnen indrukwekkend. Adres: Plac Solidarności 1

Verfraaiing

Bijna elke stad heeft tegenwoordig wel een paar kunstenaars (3) die de straten iets mooier maken. Gdansk dus ook. In de arbeiderswijk Zaspa waar oud-president Lech Walesa vandaan komt, zijn de troosteloze flats opgefleurd met 60 fraaie muurschilderingen. Download een plattegrond en bekijk ze op eigen houtje, of boek een gratis tour met een gids. Adres: muralegdanskzaspa.pl

Beestjes en stenen

Sommige ’stenen’ in het Amber Museum zijn wel dertig miljoen jaar oud en als je met een vergrootglas kijkt, zie je dat er insecten zijn ingekapseld. Fascinerend! In dit dit vier verdiepingen tellende museum kom je niet alleen alles over het ontstaan van het fossiele hars te weten, maar kun je ook verschillende kunstobjecten van amber bekijken. Info: muzeumgdansk.pl

Uitzicht

Toegegeven: het is vooral een attractie waar alleen toeristen gebruik van maken, maar wat geeft het. Wij genoten een kwartier van het uitzicht over de stad in het reuzenrad (2) op 50 meter hoogte. Adres: Stągiewna 27

SLAPEN

Modern

Een lekker bed, goede hygiëne, heerlijk uitgebreid ontbijt, vriendelijk personeel en een perfecte ligging. Viersterrenhotel Sadova ligt op slechts drie minuten lopen van de jachthaven en op nog geen 10 minuten van het centrum. Tevens een fitnessruimte en zwembad en stijlvolle bar. Info: hotelsadova.pl

Hollands

Het klinkt misschien als een feesthuis waar Nederlanders aan de zuip gaan, maar niets is minder waar. Holland House Residence Gdańsk is een comfortabel hotel (vier sterren) aan de Dlugi Targ, het hart van het oude centrum. Het interieur is geïnspireerd op verschillende Hanzesteden. Info: hotelhollandhouse.com

Zo kom je er

Wij vlogen met KLM in 1 uur en 40 minuten van Schiphol naar Gdansk. Een taxi van het vliegveld naar het centrum kost 64 zloty, omgerekend 15 euro en een rit van 20 minuten. Wij boekten onze reis naar Gdansk via stedentrips.nl