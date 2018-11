Filmrecensie: ’The wife’ ✭✭✭✩

Is het omdat het ego van haar echtgenoot zwelt in deze verfilming van Meg Wolitzers gelijknamige bestseller? Komt het doordat de manier waarop hij haar behandelt iets neerbuigends heeft, als ze samen afreizen naar Zweden voor de uitreiking? Haar onvrede wordt ongetwijfeld ook gevoed door de buitenwereld, die haar louter nog lijkt te kunnen zien als ’de vrouw van…’. Maar het is vooral Joe’s ontrouw – in combinatie met een gedeeld geheim – die de bijl zet aan de wortels van hun relatie. Niet alleen hun huwelijk, maar ook zijn reputatie als schrijver wordt daardoor wankel.

Hun naar goedkeuring van zijn vader snakkende zoon (Max Irons) wakkert de emotionele stormen nog wat verder aan in deze film van de Zweedse regisseur Björn Runge. Toch blijft Joan – ondanks haar gekwetstheid – een rots in de branding. „Schilder mij niet af als slachtoffer. Ik ben veel interessanter dan dat”, dient ze de naar schandaaltjes vissende biograaf (Christian Slater) van haar man van repliek. Dat geldt onverkort voor de actrice die haar gestalte geeft: in deze stijlvolle titelrol vol nuances en subtiele schakeringen, schittert Glenn Close als een vers opgewreven diamant.