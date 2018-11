Filmrecensie: ’Liebe in den Gängen’ ✭✭✭✭✩

Franz Rogowski en Sandra Hüller in ’Liebe in den Gängen’. Ⓒ Foto PR

Dat in lelijkheid ongekende schoonheid kan huizen, bewijst het Duitse drama Liebe in den Gängen. Tussen de levensmiddelen van een slecht verlichte groothandel in voormalig Oost-Duitsland, bloeit iets moois op tussen de schuchtere Christian en de mysterieuze Marion. Zij is het blonde snoepje van de zoetwaren, hij de nieuwe taaie van de drankafdeling een gangpad verderop.