Recept van de dag: aardappelen bij de bami

Nodig voor vier personen:

• 1 kg aardappelen

• 1 rookworst

• 1 zak bamigroenten

• ½ zakje bamikruiden

• 2 dl bouillon

• peper/zout

• boter

Bereiding:

Snij de geschilde aardappelen in dobbelsteentjes en bak ze in de wokpan een paar minuten in de hete boter zodat er een lekker bruin korstje op komt.

Schep dan de bamigroenten erbij en laat het op hoog vuur even slinken. Giet daarna de bouillon erbij, een beetje bamikruiden en doe het deksel op de pan. Laat het ongeveer 15 minuten gaar stoven. Laat tegelijk de rookworst wellen en warm worden in heet water.

Hiermee sluit ik even de aardappelreeks, er zijn nog een paar leuke inzendingen, die vlecht ik tussen de komende recepten. De vraag naar ’welke muziek bij welk gerecht’ blijft! f.wilbrink@telegraaf.nl