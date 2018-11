Filmrecensie: ’Robin Hood’ ✭✭

Geen groene maillots dit keer, ook niet het gekwinkeleer van vogels in de bossen van Sherwood. Deze nieuwe versie trapt af met amoureus vuurwerk tussen de titelheld en zijn Marian (Eva Hewson), waarna landheer Robin van Loxley het bevel krijgt om te gaan vechten in een heilige oorlog, ver van huis.

Zijn afschuw voor onrecht en wreedheid brengt Robin in de problemen. Bovendien is de kruisridder bij zijn terugkeer niet alleen heel wat illusies armer, maar ook zijn vrouw en al zijn bezittingen. Hij blijkt te zijn doodverklaard, op initiatief van de schurkachtige sheriff van Nottingham (Ben Mendelsohn). Een man die de bevolking uitknijpt in zijn streven naar nóg meer macht.

Een stiekem naar Engeland meegereisde Moorse krijger (Jamie Foxx) werpt zich onverwacht op als Robins bondgenoot en mentor in zijn strijd tegen de sheriff. Waarbij het mobiliseren van de massa slechts een van de pijlen op hun boog is. Met digitaal actiespektakel in een vroeg-industrieel landschap schept deze filmversie intussen een geheel eigen sfeer. Door een gebrek aan humor, spanning en charisma van de titelheld is deze nieuwe Robin Hood helaas verre van een schot in de roos.