Filmrecensie: ’Touch me not’ ✭✭✭

Pintilie lijkt zichzelf vooral te herkennen in de Britse Laura (Laura Benson). Die gaat in de film haar aversie tegen lichamelijke intimiteit te lijf door zich aanvankelijk op te stellen als voyeur: ze blijft op afstand van de man die zichzelf tegen betaling voor haar bevredigt. De transseksuele sekstherapeut Hanna (Hanna Hoffman) laat zij wat dichterbij komen, sekswerker Seani Love mag zelfs fysiek haar barrières proberen te doorbreken.

Intussen zijn we ook getuige van therapiesessise waarin de volkomen haarloze Tómas (Tómas Lemarquis uit Noi albinoi) onder meer wordt uitgenodigd om met zijn vingers het gezicht van de zwaar gehandicapte Christian (Christian Bayerlein) te verkennen. Dat kost hem moeite vanwege diens ongecontroleerde gekwijl, bekent hij.

Christian, een heldere geest in een verwrongen lichaam, accepteert die uitlating zonder te oordelen en zegt de eerlijkheid van Tómas zelfs te waarderen. Zelf is hij voooral ook trots: op zijn ogen en op zijn geslacht, dat volledig functioneert, in tegenstelling tot de rest van zijn lijf. Zijn seksuele relatie met echtgenote Grit (Grit Uhlemann) is dan ook bijzonder intens.

De openheid en directheid waarmee Pintilie haar ’personages’ in beeld brengt en laat vertellen, voelt lang niet altijd comfortabel. Zij daagt kijkers uit hun eigen grenzen, hun behoeftes en hun idee van wat mooi en lelijk is te beproeven, maar vliegt ook nogal smakeloos uit de bocht in enkele puur fysieke seksclubscènes. Toch weerhield dat de jury van het filmfestival van Berlijn er dit jaar niet van haar debuut de prestigieuze Gouden Beer toe te kennen.