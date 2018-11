Filmrecensie: ’Mary Shelley’ ✭✭✭

Elle Fanning speelt de beroemde bedenkster van Frankenstein in ’Mary Shelley’.

Met een boekhandelaar als vader en een vrijgevochten, in het kraambed overleden schrijfster als moeder, is het geen wonder dat Mary (Elle Fanning) van taal houdt. Elk vrij uurtje waarin ze haar vader niet hoeft te helpen in de winkel vlucht ze naar haar geheime plekje op het kerkhof. Even pauze van de beledigingen van haar jaloerse stiefmoeder en tijd om zich te begraven in de romantische griezelverhalen, die haar literaire pa zo veracht. Een eerste eigen schrijfsel wordt door hem bot afgedaan als gekopieerde kul: „Vind je eigen stem Mary.”