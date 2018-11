Dit moet je doen als je een liedje maar niet uit je hoofd krijgt

De nummers die je maar niet uit je hoofd krijgt zijn meestal liedjes met makkelijke refreinen die je snel kunt meezingen. Daardoor worden zenuwcellen geprikkeld die het lied ongevraagd kunnen blijven oproepen.

Wil je daar vanaf, pak dan kauwgom. Ieder mens heeft namelijk een kauwritme dat niet gelijk is aan de melodie van het liedje in je hoofd. Door te kauwen, onderbreek je het ritme van het nummer.

Bewegen

Heb jij ook weleens moeite met stilzitten als je een goed liedje hoort? Erik Scherder (66), hoogleraar klinische neuropsychologie die is verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, legt uit: „Dat komt doordat de plek in de hersenen waar de klanken binnenkomen en emoties worden ervaren, zeer dichtbij het motorische gedeelte van ons brein zit. Zodra je emotie bij muziek voelt, wil je meteen bewegen. Dat is iets wat soms onbewust gebeurt en wat je bijna niet kunt remmen.”

„De klanken die je hersenstam binnenkomen, hebben direct effect op je hoofdbeweging”, zegt de professor. „Soms zie je mensen rustig met het hoofd meedeinen als ze muziek horen.”

Hoe sneller en duidelijker de beat is, des te actiever het brein wordt. Dat verklaart waarom veel mensen tijdens het hardlopen graag naar snelle muziek luisteren.

