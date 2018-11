Gadget-tester Fujifilm X100F: hypermoderne retro-camera

Waar is de compactcamera toch gebleven? Elke vakantie ging hij mee, hij was op elk verjaardagsfeestje aanwezig en we maakten er de allereerste selfies mee.

De smartphone heeft zijn taak met verve overgenomen. Toch valt het resultaat voor de liefhebber vaak wat tegen. Nog steeds is er vraag naar een kleine camera die de beeldkwaliteit van een spiegelreflex benadert.

Fujifilm heeft dat begrepen en komt met de X100F. Een zogenoemde edelcompact met volledig metalen body, een lichtsterk 23mm objectief, een 24 megapixel sensor en een heerlijk retro uiterlijk.

Van een afstandje heeft hij wel wat van een Leica uit 1954. Mooi hebbedingetje of hebben we te maken met een serieuze camera?

Wat me als eerste opvalt, is hoe zwaar en massief hij is voor zo’n klein cameraatje. Het koele metaal ligt lekker in de hand en fotografeert ook fijner dan zo’n lichtgewicht. Op materialen hebben de Japanners duidelijk niet bezuinigd.

Ook niet op het bedieningsgemak. Diafragma, sluitertijd en lichtgevoeligheid zijn in te stellen zoals dat vroeger ging. Niet door menu’s scrollen, maar gewoon metalen instelringen en -knoppen op de camera. Erg handig omdat je in één oogopslag ziet hoe alles ingesteld staat. Zonder in te schakelen kun je alles veranderen, wat weer batterijen scheelt.

"Mooi en klein toestel herbergt het nodige bedieningsgemak"

Die accu is trouwens een puntje van aandacht. Enige tijd geleden testten we op deze plek nog een Sony A7III die maar niet leeg leek te gaan. Bij deze Fuji gaat dat een stuk rapper. Je hebt extra accu’s nodig als je op pad gaat.

Eropuit gaan met de X100F is nou net waarvoor hij is geboren; geen gesjouw met zware lenzen. Dat het objectief niet kan zoomen, vind ik geen nadeel. Daardoor blijft de camera lekker klein en je hoeft je niet druk te maken over de beeldhoek waardoor je net wat sneller je foto’s maakt.

Om het retro karakter nog eens te benadrukken, beschikt de camera bovendien over filmsimulatie-instellingen. Zo kun je je foto’s eruit laten zien alsof ze op kleurenfilm of op dia zijn geschoten. Dat geeft die saaie, bewolkte dag net even dat extra kleurtje.

Verder is hij zó stil dat je zelf al goed moet luisteren of de sluiter open en dicht gaat. Erg handig op plekken waar je eigenlijk niet mag fotograferen...

Mocht je nog steeds denken dat je te veel opvalt, hij is er ook in het zwart. Erg fraai.

In ’t kort

Plus

Fraaie camera die ook nog eens geweldig presteert.

Min

Videogebruik is niet bijzonder, maar daar is hij dan ook niet voor bedoeld.

Waardering

✭✭✭✭✭

Prijs

€1099 - €1299

