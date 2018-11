Deze comfortabele gezinswagens koop je voor €5.000

Occasionselectie

Alfa Romeo 159 (2005-’11)

De 159 mist weliswaar de scherpte van zijn voorganger, de 156, maar het blijft een heerlijke, comfortabele auto. Voorwaarde is wel dat je zijn uitgebalanceerde uiterlijk weet te waarderen. Op gaspedaal.nl staan er nog genoeg te koop voor heel redelijke prijzen. Neem nou de bordeauxrode 2.2-liter JTS ‘Business’ (2006, 112.000 km) bij een autobedrijf in Capelle aan den IJssel voor € 4.799. Een prachtexemplaar!

Rover 75 (1999-’05)

Hou je van hout, chroom, leer en een traditionele vormgeving van binnen en buiten, dan is een 75 iets voor jou. Zo’n Rover rijdt comfortabeler dan menig moderne auto. Omdat het merk niet meer bestaat, liggen de prijzen lager dan eigenlijk redelijk is. Via gaspedaal.nl vinden we gemakkelijk de mooiste 75 die momenteel in ons land te koop staat: een donkerblauwe 1.8 Sterling (2003, 165.000 km) bij een autobedrijf in Zutphen voor € 4.985.

Saab 9-5 (1998-’10)

De voorlaatste 9-5 is een echte Saab, met alle eigengereide details waar de fabrikant om bekend staat. Van het cockpit-dashboard tot het contactslot tussen de voorstoelen. Tegelijkertijd is de zakenauto heerlijk comfortabel en behoorlijk ruim, met 500 liter bagageruimte. Zijn turbomotor is soepel, sterk en stil, maar niet echt zuinig. Bij een autobedrijf in Arnhem staat een donkergroene 2.3-liter ‘Vector’-uitvoering (2004, 130.000 km) voor € 4.945.

Oordeel van de Wegenwacht

Alfa Romeo 159

Het is vooral elektronica die de 159 parten speelt. Zoals een los massacontact waardoor allerhande vreemde storingen optreden. De startmotor draait niet als de hoofdzekering stuk is. De motor stopt ermee als de BDP-sensor dienst weigert. Beide zaken die de Wegenwacht ter plekke voor je oplost, mits er aan de benodigde onderdelen valt te komen.

Rover 75

Bij versies met een 1.8-liter benzinemotor is de koppakking een zwak punt. Controleer voor aanschaf of die al eens is vervangen. Radiateur, waterpomp en thermostaat willen weleens kapot gaan. En zijn beide sleutels aanwezig? De afstandsbediening van de centrale vergrendeling gaat soms stuk en dan is de andere sleutel noodzakelijk.

Saab 9-5

Een kapotte bobine betekent dat alle vier exemplaren moeten worden vervangen: zo’n reparatie kost minstens € 500. Helaas gebeurt dat bij elke Saab met een benzinemotor wel. De Wegenwacht kent een trucje als het stuurslot niet valt te ontgrendelen. Een vervuilde gasklep maakt dat de benzinemotor ‘vreemd’ op het gaspedaal reageert.

Ons advies

Op papier is de Alfa 159 de beste koop. Kwalitatief is die voormalige zakenwagen gewoon goed.

Kijk op www.anwb.nl/auto voor meer ANWB occasiontests.