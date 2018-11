Ik heb het heel moeilijk met Lekker Dier

Hij is veehouder. Hij heeft twintig kleine, zwarte koeien die op heel oude velden staan. Een jaar of wat geleden heeft hij zijn velden opnieuw met een heel rijk grasmengsel ingezaaid. „Dan kon ik 25 koeien houden, hadden ze me verteld. Maar dat is niet zo.”

Hij moet er een beetje om lachen. Om zichzelf, om zijn gierigheid. „Het zal wel lang duren voordat het oude, kruidige, gezonde gras terugkomt. Nu laat ik ze vaak ook even grazen op een veld van mijn moeder. Zij is nu te oud voor vee. Maar het veld, haar veld, houdt ze aan. Zo zijn Ierse vrouwen, altijd zorgen dat ze genoeg geld of bezit achter de hand hebben voor het geval ze bij hun man weg willen. Haha, mijn vader is al jaren dood.”

„Ik mag mijn vee in haar weide zetten, dat is echt heel bijzonder. Dat mocht mijn vader niet eens. De stiertjes zijn weer gezond nu ze ook van het oude gras eten. Gelukkig maar. Ervan leven? Ben je gek, dit doe ik omdat het land niet leeg mag staan. Daar horen koeien in.”

Dit gesprek had ik vorige week in Ierland. Daarom heb ik het heel moeilijk met Lekker Dier dat nu weer het Iers rundvlees moet hebben. Zo’n gesprek hebben ze in ieder geval niet gehad.

f.wilbrink@telegraaf.nl