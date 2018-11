Recept: banaan met koffie

Nodig:

6 bananen

60 gr suiker

1 eetl. bloem

2 dl melk

2 eieren

1 dl sterke koffie

20 gr. boter

likeurglas rum

Bereiding:

Pel de bananen, snij ze middendoor en leg ze op een beboterde vuurvaste schaal. Vermeng de bloem en de suiker met koffie en melk. Verhit het mengsel en laat even doorkoken. Splits de eieren. Laat het sausje iets afkoelen en roer er het eigeel en de rum door. Giet dit over de bananen. Sla de eiwitten stijf, spatel dit over de bananen en bak 20 minuten goudbruin in een oven of 200°C. Moet lukken.